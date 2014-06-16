«سامح شكري».. وزير الخارجية المكلف الذي ترفضه أمريكا

كتب| السيد الحديدي

كان سببا في قلق الإدارة الأمريكية بسبب هجومه الحاد في كثير من الأحيان علىيها وعلى طبيعة تعاطيها مع الأحداث ، ووفقا لما تم تسريبه في مارس 2011،من خلال برقية دبلوماسية أمريكية حصل عليها موقع”ويكيليكس” ، أعربت عن قلق الولايات المتحدة الأمريكية من صلابة السفير المصري “سامح شكري” بواشنطن سابقا ومواقفه الهجومية ضد السياسات الأمريكية، الوزير المكلف شكري الذي اختاره رئيس الوزراء إبراهيم محلب من بين التشكيل الوزاري لحقيبة الخارجية خلفا للوزير الحالي إبراهيم فهمي.

وتقول البرقية الصادرة في 2 يوليو 2008، إن التحفظات على “شكري” تجسدت بوضوح في عمله بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وإن الوفد المصري هو من أكثر الوفود صعوبة في التعامل، حيث يحشد الدعم لمواقف لا تؤيدها الولايات المتحدة.

شكري يدافع عن المقاومة الفلسطينية

أظهرت البرقية مثالًا على تصرفات شكري بسردها لمداخلته في مارس 2008 في جلسة مجلس حقوق الإنسان التي أكد خلالها أن هناك مقاومة فلسطينية تقاتل محتلا أجنبيا لأرضها وأن ما تفعله هو دفاع مشروع عن النفس، وأن تلك المداخلة كانت أثناء انخراط الحكومة المصرية في جهود السلام في الشرق الأوسط، إلا أن شكري تجاهل ذلك ولم يتطرق له في كلمته.

مداخلة شكري أدهشت الدبلوماسيين الأمريكيين في جنيف، لأنها جاءت بعد أيام من تصريح وزير الخارجية المصري بأن على الفصائل الفلسطينية ضبط النفس لتجنب الإضرار بعملية السلام.

مناصب تقلدها

التحق السفير سامح شكري بالسلك الدبلوماسي في عام 1976، إذ عمل كسفير في سفارات مصر بلندن، والبعثة المصرية الدائمة في نيويورك بكما أنه ترأس القسم الخاص بالولايات المتحدة وكندا في وزارة الخارجية المصرية (1994-1995).

عمل في الفترة من 1995:1999 سكرتير مبارك للمعلومات ، وذلك قبل أن يتم ترشيحه لتولي منصب سفير مصر بالنمسا بالإضافة إلي تمثيل مصر في كافة المؤسسات الدولية بفينا.

عمل مديرًا لمكتب وزير الخارجية الأسبق أحمد أبوالغيط نم 2004:2005 وفي عام 2005 رشحته الحكومة المصرية لتقلد منصب مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة بجينيف.

اختتم “شكري” عمله في السلك الدبلوماسي كسفير مصر لدي الولايات المتحدة الأمريكية من 2008: 2012، وتبع ذلك تقاعد السفير المصري ذو الستين عامًا، قبل أن يعيده إبراهيم محلب رئيس الوزراء الحالي إلي الساحة الدبلوماسية في منصب وزير خارجية مصر في فترة هي الأصعب علي مستوي العلاقات الخارجية.