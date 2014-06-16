بالفيديو والصور.. ريم بنا لـ”ONA”: أغنى من أجل حرية شعب فلسطين

كشفت الفنانة الفلسطينية ريم بنا فى تصريح خاص لـona،انها غير معنية بالخلافات السياسية على الساحة الفلسطينية، موضحة أنه معنيه بشكل واضح وصريح بالتعبير عن فلسطين الوطن والناس.

> وقالت ريم ..”يهمنى الغناء لكل ما يتعلق بشعب فلسطين والحرية بشكل عام”، مضيفة أن تلك الأهداف هى ما تمنحها القوة لمواجهة المضايقات التى يفرضها الاحتلال الإسرائيلى، وبخاصة على الإبداع.

> وفيما يخص ألبومها تجليات “الوجد والثورة” أكدت ريم انها سعت لتقديم القصائد من خلال تجربة جديدة لتطوير الموسيقى الشرقية الكلاسيكية،واصفة اياه بالتحدى.

> ريم قالت ايضا لona،انها تأثرت فنيا بالشيخ عبد الباسط عبد الصمد،وطريقته الخاصة بالتجويد،والتى تصفها بانها “حالة”أبعد ماتكون عن القراءة التقليدية،وانها كلما حاولت فهمها ،فوجئت بماهو أكثر.

> وعن حفلها الذى أحيته بمسرح قصر النيل ،تقول ريم، الحفلة كانت من أجمل حفلات حياتي ، شكراً لكل شخص حضر، ولكل شخص كان حابب يحضر وما قدر ، شكراً لهذة الليلة الني كنت لم اكن اغني فيها بصوتي ،وانما بشرايينى.

> أما منظم الحفل ومؤسس شركة “صوت” محمود يوسف فأكد لona ان تغير ذوق الشباب بشكل إيجابى مؤخرا،كان من عوامل ثقته فى نجاح حفل “ريم”،وهو مايشجعه مستقلا على تقديم تجارب فنية عربية مختلفة مثلما فعل مع المطربة الفلسطينية القديرة.

> يذكر ان الحفل بدأ متاخرا حوالى الساعه عن موعدة فى التاسعة مساء،وذلك بسبب حرص “ريم”على دخول الجمهور الكبير الذى حضر، قبل صعودها للمسرح،

> ريم أحيت الحفل بمشاركة 3 عازفين،وهم عازف البيز جيتار كريم حسام،عازف الدرامز محمد رأفت،عازف الإليكتريك جيتار شريف علاء، وأهدته للمقاومة الفلسطينية، وغنت “الحر” للثورات العربية ،كما قدمت أغنية “أمسى المسا” للاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين ،وأهدت أغنية “يا طالعين” للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال وفي السجون العربية ،

ريم غنت ايضا ” أثر الفراشة ” للشاعر الراحل محمود درويش، ” الغائب ” لشاعر المقاومة راشد حسين، ” الحر” ، ” لاح القمر” ” الصوت والرائحة والشكل “، وأغنية “سارة “التى أهدته لروح الشهيدة الفلسطينيه “سارة عبد الخالق”،وكل شهداء فلسطين.

وتجدر الاشارة الى ان الموسيقار فتحى سلامه،وعازف الإيقاعات ايمن صدقى ،والمطربات دينا الوديدى ،وعالية بن على ،قد حضروا الحفل ،وأشادوا بما قدمته “ريم “.

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مصطفى حمزة - المراسل: أحمد دياب