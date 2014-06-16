حملات تطهير الشوارع والميادين تتواصل بالمحافظات

واصلت أجهزة الأمن حملاتها اليومية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات من الطرق والشوارع والميادين بالمحافظات. ففى القليوبية، نفذت المحافظة حملة إزالة مشتركة بين مدن قها وطوخ وقليوب بالاشتراك مع قوات الشرطة وقوات من الجيش والقوات الخاصة ﻹزالة جميع التعديات الخاصة بهيئة الرى بالقليوبية بنطاق مدينة قها، حرصا على تطبيق القانون والحفاظ على حرم نهر النيل من التعدى عليه.

وقال المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، إن المحافظة ستستمر فى إزالة التعديات، ولن يهنأ أى مخالف بالتعدى، حيث إن تطهير النيل وفروعه من التعديات واجب مقدس، والتزام فى عنق الجميع أمام الأجيال القادمة.

وشنت المحافظة حملة لرفع الإشغالات بشارعى جراج مجلس مدينة شبرا الخيمة وشارع أحمد حلمى، بمشاركة مديرية الأمن. ورفعت الحملة الأكشاك المخالفة والإشغالات بجوار موقف سيارات السلام، التى كانت تسبب زحاما مروريا للقادم إلى الطريق الزراعى.

وفى دمياط، أسفرت الحملة المكبرة فى شوارع الشرباصى والجلاء عن إزالة 40 مخالفه أشغال طريق، وإزالة التندات المخالفة والأكشاك الخشبية وعربات الكارو من الشوارع.

وتفقد اللواء أبوبكر الحديدى، مدير أمن دمياط، والقيادات الأمنية بالمديرية سوق السمك القديمة بالقنطرة وشارع العطارين، للتأكد من التزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم، وعدم وجود إشغالات بالطريق تطبيقا للقانون، وتيسيرا للمواطن الدمياطى فى عملية المرور، وقضاء احتياجاته من الأسواق.

من جهة أخرى، شنت شرطة البيئة والمسطحات المائية حملتها المكبرة أمس، لليوم الثانى، على المسطح المائى لبحيرة المنزلة، حيث تمت إزالة التعديات على 4 أحواش على مساحة 27 فدانا.

وأسفرت الحملة، التى أشرف عليها اللواء أبوبكر الحديدى، مدير أمن دمياط، بمشاركة قوات الأمن المركزى والأمن العام، عن تحرير 60 مخالفة متنوعة.

وفى المنيا، أصيب العقيد حاتم حمدى، مأمور مركز شرطة المنيا، بجروح عقب قيام صبية من أهالى عزبة الهيما التابعة لمركز المنيا بإلقاء الطوب والحجارة على القوات، أثناء تنفيذ قرارات إزالة لمبان مقامة على الأرض الزراعية وأملاك الدولة.

تم إجراء الإسعافات العاجلة للمصاب، وأطلقت القوات القنابل المسيلة للدموع لتفريق الأهالى، فيما تم التحفظ على 5 صبية وإطلاق سراحهم بعد ساعتين من الأحداث، وتمكنت الحملة من إزالة 10 مخالفات بالقرية.

فى سياق متصل، قاد المحافظ اللواء صلاح الدين زيادة حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والإشغالات بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن.

وتمكنت الحملة من إزالة 90 مخالفة، بينها 15 حالة إشغال طريق و75 حالة إزالة إدارية فى إطار خطة المديرية لإزالة الإشغالات والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وفى الشرقية، تمكنت الحملة الأمنية المكبرة التى قادها الدكتور سعيد عبدالعزيز، محافظ الشرقية، من إزالة الإشغالات وفروشات الباعة الجائلين المتواجدة بميدان أحمد عرابى «ميدان المحطة»، وبلغ عدد الإزالات أكثر من 300 حالة.

وأكد المحافظ استمرار هذه الحملة فى كل مراكز الشرقية ليعود الشارع الشرقاوى إلى أصله، وأبدى عدد من الأهالى والسائقين سعادتهم بإزالة الإشغالات التى كانت تعوق حركة المرور بمدينة الزقازيق.

وفى السويس، قاد اللواء خليل حرب، مدير أمن المحافظة، حملة لإزالة الإشغالات بكورنيش السويس.

وطالب اللواء العربى السروى، محافظ السويس، مسؤولى الأحياء بتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وأسفرت الحملات عن تحرير 1200 محضر إشغال طريق، وأكثر من 500 محضر مرورى متنوع منذ بداية الأسبوع الحالى.

وفى الإسماعيلية، نفذت أجهزة المحليات وقوات الأمن بحى ثالث الإسماعيلية أكبر حملة إزالة للتعديات والإشغالات منذ قيام ثورة يونيو، وشهدت تحرير مئات الحالات من التعديات بعد إزالتها.

وأعرب الأهالى عن سعادتهم بحملة الإزالة، مطالبين باستمرار الحملات والمتابعة لحالات التعدى على أملاك الدولة.

وفى سوهاج، أزالت الأجهزة الأمنية 29 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى مراكز جهينة والمراغة وجرجا ودار السلام.

وقال المهندس مصطفى عبدالفتاح، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، إنه تمت إزالة التعديات بعد تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ولفت إلى أن التعديات تنوعت ما بين بناء مبانٍ وأسوار وبناء بلوكات بالطوب الأبيض وتشوين طوب ومواد بناء داخل الأراضى الزراعية.