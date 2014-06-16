"الأطباء" عدم إعلان موازنة وزارة الصحة حتى الآن يخالف الدستور

طالبت نقابة الأطباء بضرورة إعلان نصيب وزارة الصحة من الموازنة العامة للدولة وخضوعها للمناقشة المجتمعية، جاء ذلك خلال ورشة عمل نقابة الأطباء حول الرقابة المجتمعية على الصحة اليوم، والتى طالبت برفع مخصصات الصحة فى الموازنة مع توفير آليات للمشاركة المجتمعية والرقابة الشعبية على المنشآت الطبية.

وتابعت نقابة الأطباء قائلة "يفصلنا أسبوعان فقط عن تطبيق الموازنة الجديدة للعام المالى (2014-2015)، ولا نعرف نصيب الصحة، ولا أبواب توزيعها، وهو ما يخالف الدستور الذى ينص على إعلان الموازنة العامة للدولة فى أبريل".

وأكدت نقابة الأطباء تفعيل القرار الوزارى رقم 470 لسنة 2012، الذى يقضى بتشكيل لجنة لرعاية حقوق المريض بكل مسشتشفى يشارك فيها أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المريض فى المنطقة لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة من المستشفى.