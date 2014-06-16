أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الإعلامية / سناء منصور ...سعيد صالح أخف دم وأكثر فنان كوميدي في جيلي -
مداخلة المذيع ريكاردو كوتوماتشو لـ برنامج كوبا إيطاليا حول مباراة روما ولاتسيو -
زيزي مصطفي «بدون حجاب» والفقي تخطف الأنظار| لقطات من عزاء والدة بوسي شلبي -
إخراج لسانها للجمهور و«سب» السيدة عائشة.. 4 مواقف فتحت النار على «رغدة» -
الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه -
الكرملين ينفي شائعات حول توسط الإمارات لإقامة قناة اتصال سرية بين بوتين وترامب -
كوبر يتمسك بإقامة معسكر الفراعنة في برج العرب -
كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الأطباء" عدم إعلان موازنة وزارة الصحة حتى الآن يخالف الدستور

Google+ Print
"الأطباء" عدم إعلان موازنة وزارة الصحة حتى الآن يخالف الدستور "الأطباء" عدم إعلان موازنة وزارة الصحة حتى الآن يخالف الدستور

طالبت نقابة الأطباء بضرورة إعلان نصيب وزارة الصحة من الموازنة العامة للدولة وخضوعها للمناقشة المجتمعية، جاء ذلك خلال ورشة عمل نقابة الأطباء حول الرقابة المجتمعية على الصحة اليوم، والتى طالبت برفع مخصصات الصحة فى الموازنة مع توفير آليات للمشاركة المجتمعية والرقابة الشعبية على المنشآت الطبية.

وتابعت نقابة الأطباء قائلة "يفصلنا أسبوعان فقط عن تطبيق الموازنة الجديدة للعام المالى (2014-2015)، ولا نعرف نصيب الصحة، ولا أبواب توزيعها، وهو ما يخالف الدستور الذى ينص على إعلان الموازنة العامة للدولة فى أبريل".

وأكدت نقابة الأطباء تفعيل القرار الوزارى رقم 470 لسنة 2012، الذى يقضى بتشكيل لجنة لرعاية حقوق المريض بكل مسشتشفى يشارك فيها أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المريض فى المنطقة لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة من المستشفى.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365