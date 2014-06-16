بالصور.. “الوفد” يلتقى الأمين العام لشئون الإعاقة وعددا من متحدى الإعاقة‎

عقد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، اجتماعاً مطولاً مع قيادات المجلس القومي لشئون الإعاقة، بحضور حسام المساح الأمين العام للمجلس وقيادات المجلس وعدد من متحدى الإعاقة من كافة محافظات الجمهورية، وبحضور لجنة ذوى الاحتياجات الخاصة فى حزب الوفد برئاسة محمد إسماعيل.

ورحب السيد البدوي رئيس الوفد، بالدكتور حسام المساح والحاضرين، قائلا :عندما كان حسام المساح في لجنة الخمسين كان الجميع ينصت وكان الجميع ينتظر ما سيقوله د.حسام ولم يتوقف حديثه عن ما يخص ذوي الإعاقة فقط بل كان خير ممثل للمصريين جميعا فى لجنة الخمسين لقد أهملنا جميعا ذوي الإعاقة على مدار 60 سنه قصرنا فى حقهم و وجب على الجميع الاعتذار لهم الدولة والشخصيات العامة ورجال الاعمال وكل مهتم بالشأن العام فى هذا المجتمع انا اعتز كثيراً بلقائى بكم اليوم وأقول لكم ان بيت الامه مفتوح لكم فى اى شئ وكل شئ.

وعلق “البدور” على إحدى المداخلات ، قائلًا “أريد ان اقول ان نظرة المجتمع اختلفت لأننا فى سنوات طويله مضت أهملتكم الدولة وأهملكم الاعلام ولكن بعد الثوره تغيرت نظرة المجتمع وبالعكس أصبحت نظرة المجتمع لذوى الإعاقه أفضل كثيراً من الشخص السليم بدنياً لأننى عندما أجد محمد إسماعيل على سبيل المثال يدرس ما جستير ويبدع ويشارك وله زميل أخر يجلس على القهوه لا يفيد المجتمع بشئ ويخرب فى المجتمع ويحدث اعمال عنف فلذلك نجد ان محمد أفضل منه بألف مره وبالتالى أصبح المجتمع له نظرة مختلفه ودورنا هنا كأحزاب سياسيه ومجلس قومى لذوى الاعاقه هو كيف نعلي هذه القيمه وكيف نعمل كمجموعه واحده نواجه أى إنسان أوأى مسئول أو أى شخص يجرؤ على نظره غير سويه لذوى الاعاقه.

وأضاف “البدوى” معلقًا على مداخلة أخرى، “القانون اليوم يعطى 5% لذوى الاعاقه وانا فى الحقيقه مع زيادة نسبة ذوى الاعاقه لابد ان تكون 10% وهذه مسئوليه اجتماعيه على كل صاحب مال وكل صاحب عمل هى مسئوليه اجتماعيه ملزمه ولابد ان تكون ملزمه بالقانون للأسف ان أكثر من 90% من المصانع والشركات لاتلتزم بالـ5% وبالتالى محمد اسماعيل تحدث عن فكره فى مشروع قانون ان تكون هناك عقوبه تصاعديه مثل التأمينات الاجتماعيه وتكون الغرامه ضخمه جدا بحيث ان من يتهرب يدفع فوائد ضخمه وغرامه ضخمه والمجلس القومى لذوى الاعاقه يحصل على الضبطيه القضائيه وسلطة تفتيش على الشركات والتأكد من تعيين ذوى الاعاقه وأيضا الاهتمام بذوى الاعاقه الغير قادرين على العمل وان يكون لهم معاش ومعاش كبير فهناك من ذوى الاعاقه قادر على العمل يعمل فى حرفه معينه او يبدع فى مجال معين ولكن هناك الغير قادر على العمل وملازم المنزل وقعيد وهؤلاء يحتاجون إلى رعاية خاصة وعلاج مكلف” .

واضاف البدوى قائلا :.

وتابع البدوى: أريد ان ادخل فى مجلس النواب لغة الاشاره ولابد ان تعمم داخل كل القطاعات ونحن ايضا اهملنا كل هذا الكلام والبرامج التى تعطى شرحا للغة الاشاره محدوده جدا وبالتالى لابد ان تدخل لغة الاشاره مجلس النواب لأن مجلس النواب يشرع لكل المصريين ومن ثم تمثيل الغير قادر على الكلام او السمع فى مجلس النواب ليس إعاقه و يجوز تمثيله، والمستشار بهاء أبو شقه يقول لى نقترح انشاء صندوق ضمان إجتماعى لذوى الاعاقه الذهنيه وهذا يكون ممول من الدوله ومن خلال فرض ضريبه معينه على بعض المنتجات.

وأكد البدوى، على ان تكون هناك ثقافه لغه الاشاره فى مصر لابد ان تنتشر فى مجالس النواب والمجالس المحليه والاعلام ولابد ان يكون هناك تعليم خاص للصم والبكم من خلال مدارس خاصة يؤهلهم الى الجامعات وهذه مسأله اعتقد ان د.حسام المساح لابد ان ينقلها.

وأشار البدوى، إلى أن أسرع طريقه للوصول الى الشارع هى الاعلام والذي يجب أن يبرز المبدعين من ذوي الاعاقة فى كل مجالات الابداع الموسيقى والفني والأدبي وغيره هذه أسرع طريقه للوصول الى قلوب كل المصريين لان المصرى عندما يرى ذوى الاعاقه يعزف موسيقى او يرسم لوحه فنيه يشعر أنه عاجز أمام هذا الابداع فهو يشعر ان الشخص الذى امامه قادر على صنع ابداع لا يستطيعه ويشعر بعجزامام هذا الابداع وبالتالى هذا شئ مهم جدا وبعد رمضان سيكون هناك برنامج خاص بمتحدى الإعاقة.

من جانبه قال الدكتور حسام المساح أمين عام المجلس القومى لشئون المعاقين، “أوجه الشكر لأخى الكبير الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد الذى أتاح لنا فرصة أن نجتمع فى بيت الأمة وأقول أن الدكتور السيد البدوى هو قيمة وقامة وأشكره لأنه وجه أول دعوة للمعاقين للاجتماع فى حزب الوفد.

وأضاف حسام المساح : المعاق مواطن مصرى صالح ولقد لبيت دعوة حزب الوفد وسوف البى أى دعوة من اى حزب .. واخوانى المعاقين جميعاً لهم مطلق الحرية فى إعتناق أفكار أى حزب من الاحزاب السياسية … ولقد تفضل د. السيد البدوى بفتح باب العمل الحر للمعاقين وأؤكد له انه سوف يأخد منى عماله مهرة وأدعو جميع المواطنين الشرفاء من أصحاب الأعمال إلى التأسى بالدكتور السيد البدوى.

وعلق حسام المساح قائلاً : اتفقت مع الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد ان يكون فى التحالف الذى يقوده الوفد 8 معاقين فى القوائم على مستوى الجمهورية وسأتعاون مع حزب الوفد فى اختيارهم حتى يكونوا على قدر تمثيلنا وستكون هناك قواعد فى اختيار هؤلاء المرشحين .. ومن بيت الامة مقر حزب الوفد ادعو كافة الاحزاب للمساهمة كما فعل حزب الوفد فى الانتقاء من المعاقين لترشيحهم على القوائم واكررشكرى لحزب الوفد واؤكد واقول للجميع هذه هى مصر.

وتحدث محمد اسماعيل رئيس لجنة ذوى الاحتياجات الخاصة فى حزب الوفد قائلاً: أشكر الدكتور السيد البدوى الذى كرمنا بتشكيل لجنة ذوى الاحتياجات الخاصة فى الحزب واتمنى ان يحذو الجميع حذو الدكتور السيد البدوى كما اشكره لما اعلنه من انه سوف يقوم بتعيين عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة فى شركته . وبالنسبة للانتخابات سوف نقوم بترشيح شخصيات للحزب للانتخابات وذلك بشروط معينة , كما اشكر د. حسام المساح على كلمته القيمة واشار الى انه لديه اقتراح بتوقيع عقوبات تصاعدية على رجال الاعمال واصحاب المصانع الذين لا يلتزمون بتعيين نسبة ال 5 % من المعاقين .وخلال اللقاء دار حوار موسع بين الدكتور السيد البدوى و الحاضرين وقد أعلن الدكتور السيد البدوى عن تعيين عدد من متحدى الاعاقة فوراً فى شركاته بالتنسيق مع د.حسام المساح

وأكد البدوى، أن حزب الوفد سيطالب بتخصيص أشخاص للغة الاشارة فى مجلس النواب القادم وان تعمم هذه اللغة فى كافة المؤسسات كما ايد البدوى اقتراح المستشار بهاء الدين أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد بانشاء صندوق لذوى الاحتياجات الخاصة ويتم تمويله من الدولة بضريبة نوعية.

وقرر البدوى، تنظيم دورة فى معهد الدراسات السياسية بحزب الوفد لذوى الاحتياجات الخاصة على ان يقوم المجلس القومى لشئون الاعاقة بإرسال الدارسين وستكون هذه الدورة مجانية مع مكافأت مالية منه شخصياً للدارسين وقد أكدت الدكتورة كاميليا شكري مديرة المعهد والتي حضرت اللقاء البدء فوراً في هذه الدورة .

وأعرب حسام المساح الأمين العام للمجلس القومى لشئون المعاقين، عن شكره وتقديره للدكتور السيد البدوى رئيس الوفد على هذه المبادرات الكريمة واضاف قائلاّ : اختتم كلمتى بأن أقول مبروك للدكتور السيد البدوى على الانتخاب الديمقراطى فى حزب الوفد الذى يثبت أن مصر أحزاباً وغير أحزاب تسير على الطريق الديمقراطى

وشهد اللقاء مداخلات من العديد من الحاضرين من متحدى الاعاقة ومنهم : نهى عبد الخالق المستشارة الاعلامية للمجلس القومى لشئون المعاقين , شريف مدكور، ميرفت عبد الهادى رئيس مجلس إدارة اتحاد مصر لجمعيات ذوى الاعاقة، أحمد ابو هميلة صحفى بالمصرى اليوم ومن متحدى الاعاقة-عبير الرفاعى على عضو عامل فى بورسعيد بالقومى لشئون الاعاقة، عبد العظيم محمد على بطل رياضى ومن متحدى الاعاقة، سامى أحمد السيد مدير ادارة المشاركة السياسية بالمجلس القومى لشئون الاعاقة , هبة عبد العزيز من قيادات لجنة متحدى الاعاقة بحزب الوفد وآخرين

وتحدث فى اللقاء د. كاميليا شكرى عضو الهيئة العليا ورئيس معهد الدراسات السياسية بحزب الوفد، فأكدت أنه بناء على تكليف د. السيد البدوى رئيس الوفد سوف نقوم خلال أيام بتقديم تصور لرئيس الوفد عن الدورة التدريبية التى سوف ينظمها المعهد لمتحدى الاعاقة وأكدت على حقهم فى التعرف على كل المعلومات خاصة التى تتعلق بكيف يكون كل منهم عضو منتج فى المجتمع.

وحضر اللقاء، أيضا من قيادات حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد أيمن عبد العال السكرتير العام المساعد لحزب الوفد واللواء سفير نور مساعد رئيس حزب الوفد , والدكتورة كاميليا شكرى رئيس معهد الدراسات السياسية بحزب الوفد .