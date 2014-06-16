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محافظ أسيوط يوافق على منح مواطن وحدة سكنية ومساعدته مالياً

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محافظ أسيوط يوافق على منح مواطن وحدة سكنية ومساعدته مالياً محافظ أسيوط يوافق على منح مواطن وحدة سكنية ومساعدته مالياً

وافق اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط على منح المواطن “عبد الرحيم سيد فرغلى” وحدة سكنية بمساكن الزرابي بمركز أبوتيج بالإضافة إلى منحه مساعدة مالية عاجلة نظراً للظروف الصعبة التى يمر بها بعد فقده لنجله البالغ من العمر ست سنوات بعد إجرائه عملية جراحية خطيرة وعدم وجود سكن دائم يقيم به ،وذلك فى استجابة سريعة لطلبه الذى تقدم به للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج.

ومن جانبه قام المهندس أحمد شوقي محبوب رئيس مركز ومدينة أبوتيج بتسليم المواطن المذكور عقد تسكين وحدة سكنية بمساكن الزرابي نيابة عن محافظ أسيوط بدلاَ من شقته التي كان يقيم بها بالإيجار والتى كانت معرشة بالخشب والورق المقوى ،بالإضافة تقديم المساعدة المالية العاجلة وتقديم كافة المساعدة له لمواجهة ظروف الحياة الصعبة.

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