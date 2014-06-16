مصادر: “محلب” يكلف ممدوح الدماطي بوزارة الآثار

أكدت مصادر إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزارء كلف ممدوح الدماطي، مدير المتحف المصري وزيرًا للأثار بدلًا من الوزير السابق محمد إبراهيم.

وأضافت المصادر إنه سيتم تعيين مساعد لوزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني.

واستقبل المهندس إبراهيم محلب، من الوزراء الجدد فى حكومته الجديدة السفير سامح شكرى والمكلف بحمل حقيبة وزارة الخارجية فى التشكيل الحكومى الجديد.

واستقبل محلب الدكتورة نجلاء الاهوانى المكلفة بحمل حقيبة التعاون الدولي، والمستشار محفوظ صابر لتولى حقيبة العدل.

والمستشار إبراهيم حنيدى لتولى حقيبة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، والدكتور شريف حماد للبحث العلمى، والدكتور جابر عصفور لحقيبة الثقافة والدكتور خالد فهمى لحقيبة البيئة والدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزيرا للتعليم العالى.

كما استقبل المهندس ابراهيم محلب من الوزراء المستمرين من حكومته وزراء الصحة والإسكان والتربية والتعليم والتموين والتنمية المحلية والتخطيط والتضامن الاجتماعى والكهرباء.

كما استقبل رئيس الوزراء المكلف الدكتورة ليلي اسكندر التى كانت تحمل حقيبة البيئة حيث كلفها بحمل الحقيبة المستحدثة فى الحكومة الجديدة وهى وزارة العشوائيات.