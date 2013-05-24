ضبط 3 خارجين عن القانون فى حملة امنية بدمياط

تمكن ملازم أول إسلام المتبولى معاون مباحث قسم أول شرطة دمياط والقوة المرافقة لة من ضبط كلا من على .ع .ب سن 23 نجار ومقيم بناحية منية دمياط دائرة قسم أول دمياط وبحوزته سلاح ابيض ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4187 جنح قسم أول دمياط لسنة 2013 .

كما تم احمد .م سن 22 استورجى ومقيم بناحية الخلفية دائرة مركز دمياط وبحوزتة سلاح ابيض وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4188 جنح قسم اول دمياط لسنة 2013 ، و محمد .ط سن 24 نجار ومقيم بناحية العدلية دائرة مركز دمياط وبحوزتة سلاح ابيض وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4189 جنح قسم اول دمياط لسنة 2013 .