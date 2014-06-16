كمين طريق العلمين يضبط 25 طربة حشيش بحوزة عاطل

تلقى اللواء العناني حمودة، مدير أمن مطروح، إخطارا بتمكن قوة كمين طريق وادي النطرون _ العلمين من ضبط عاطل من مدينة الضبعة وبحوزته 25 طربة حشيش داخل حقيبة حاول الهرب بها عقب نزوله من سيارة بدون لوحات معدنية حيث تمكنت القوة من ملاحقته وضبطه بينما لاز قائد السيارة بالهرب.

تمكن النقيب محمود غريب ، والنقيب كريم أبو زامل من وحدة مباحث قسم شرطة العلمين تحت إشراف المقدم محمد عبد القادر رئيس وحدة مباحث العلمين بالاشتراك مع قوات الأمن المركزي والإدارة العامة للمرور بالكيلو 35 بالطريق الدولي العلمين – وادي النطرون وأثناء عمل كمين لفحص السيارات المشتبه فيها والمبلغ بسرقتها تلاحظ نزول أحد الأشخاص يحمل حقيبة ” هاند باك ” من سيارة ماركة ميتسوبيشي لانسر رصاصي اللون بدون لوحات معدنية وفر هارباً وتمكنت القوات من ملاحقته وضبطه وأثناء ذلك تمكن قائد السيارة من الهرب بها.

و تبين أنه يدعي خالد ع . ح . ر ( 30 سنة ) عاطل مقيم شارع السنترال – الضبعة – مطروح وبتفتيش الحقيبة الخاصة به ضبط بداخلها 25 طربة من مادة الحشيش المخدر وزنت حوالي 4 كيلو جرام.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار جاري تطوير مناقشة المتهم للوقوف علي مدي أبعاد نشاطه الإجرامي والعمل علي تحديد وضبط المتهم الهارب والسيارة.