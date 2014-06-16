ميدو: الزمالك أصبح حلم لاعبي مصر

أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك أن الانضمام إلى القلعة البيضاء أصبح حلم كل لاعب في مصر.

وحضر ميدو بجوار مرتضي منصور في مؤتمر صحفي داخل مقر الزمالك.

وقال ميدو: "الوضع اختلف الآن عن ذي قبل، جميع لاعبي مصر يحلمون باللعب للزمالك وليس الأهلي كما كان يحدث في السابق".

وأشاد ميدو بدور مرتضي منصور في الفترة السابقة، إذ يعتبر دور مرتضي كان حاسما في تأهل الزمالك للدورة الرباعية.

وأضاف "سعيد للغاية بدور مجلس الإدارة، فبتحفيزهم للاعبين والجهاز الفني، صعدنا إلى الدورة الرباعية، إلى جانب دعمهم المستمر لصفوف الفريق".

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