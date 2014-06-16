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الشرطة للأهلي: حسم أزمة الصفقات في يد وزير الداخلية

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الشرطة للأهلي: حسم أزمة الصفقات في يد وزير الداخلية الشرطة للأهلي: حسم أزمة الصفقات في يد وزير الداخلية

لجأ مسؤولو نادي اتحاد الشرطة إلى محمد إبراهيم وزير الداخلية لحل النزاع القائم على لاعبيهم بين الأهلي والزمالك، وفقا لما أكده محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأحمر.

وقال عبد الوهاب لـFilGoal.com "الصور المنتشرة للاعبي الشرطة مع مسؤولي الزمالك، وهم يحملون عقود صحيحة، ولكن تلك ليست العقود النهائية بل إنها مجرد عقود اتفاق."

وأضاف عبد الوهاب "مسؤولو الشرطة أكدوا لنا أنهم نقلوا الأمر إلى محمد إبرهيم وزير الداخلية على أن يقوم هو بالفصل فيه."

وتدور بين قطبي الكرة في معركة شرسة على ضم ثلاثة لاعبين من الشرطة هم خالد قمر وأحمد دويدرا ومعروف يوسف.

ويؤكد مرتضى منصور رئيس الزمالك نجاحه في ضم الثلاثي بشكل نهائي، بينما يرفض مجلس إدارة الأهلي الاعتراف بذلك مؤكدا أحقيته بضم اللاعبين.

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