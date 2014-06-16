بالصور- الأهلي ينفي أن تكون رغبة لاعبي الشرطة هى الانتقال للزمالك

نشر النادي الأهلي استمارات موقعة من قبل ثنائي اتحاد الشرطة خالد قمر ومعروف يوسف، تؤكد رغبة الثنائي في الانضمام إلى الأهلي.

و أعلن مرتضي منصور رئيس الزمالك يوم الأحد عن انضمام ثلاثي الشرطة خالد قمر ومعروف يوسف وأحمد دويدار إلى القلعة البيضاء.

ورفض الشرطة عرض الأهلي المقدر بـ6 ملايين حسبما أكد الأهلي، بينما قام ببيع الثنائي إلى الزمالك مقابل 4 ملايين فقط.

وأرسل اتحاد الشرطة فاكسا رسميا إلى الأهلي، يُفيد بأن بيع الثنائي إلى الزمالك جاء بناءا على رغبتهم الخاصة.

وفور علم الأهلي بالفاكس الخاص بالشرطة، قدم الأهلي استمارات ظهرت من خلالها توقيع خالد قمر ومعروف يوسف لأوراق تظهر رغبتهم في الانضمام إلى الأهلي.