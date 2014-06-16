مباشر - الأهلي 3-0 المقاصة

تابعوا مع FilGoal.com تغطية مباشرة لأحداث مباراة الأهلي ومصر للمقاصة في الدوري الممتاز.

المارد الأحمر حسم التأهل للدورة الرباعية، ولذلك يبدأ الأهلي مباراته أمام مصر للمقاصة في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز بتشكيل يغلب عليه العناصر الشبابية.

ويظهر في التشكيل صانع الألعاب رمضان صبحي الذي اشتهر بلقب "أبو تريكة الجديد" بسبب الشبه بين أسلوب لعبه مع أسطورة الأهلي المعتزل.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: سيد شبراوي - سعد الدين سمير - عمرو أشرف - صبري رحيل

خط الوسط: أحمد نبيل "مانجا" - محمد حسن - رمضان صبحي - كريم بامبو

خط الهجوم: السيد حمدي - أحمد رؤوف

أبرز الأحداث

- انطلاقة بامبو تجبر بكري على عرقلته من خارج منطقة الجزاء، والحكم يحتسبها ركلة جزاء، ينفذها سعد سمير بنجاح.

- أحمد بكري يتسبب في ركلة جزاء ثانية للأهلي يسددها رؤوف محرزا الهدف الثاني في الدقيقة 36.

- رمضان صبحي أو "أبو تريكة الجديد" سجل الهدف الثالث للأهلي بتصويبة قوية من على حدود المنطقة على يمين حارس المرمى مصطفى كمال.