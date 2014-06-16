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بالفيديو .. مرتضى يرسل 8 قذائف للأهلي في مؤتمر ' المفاجأة '

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بالفيديو .. مرتضى يرسل 8 قذائف للأهلي في مؤتمر ' المفاجأة ' بالفيديو .. مرتضى يرسل 8 قذائف للأهلي في مؤتمر ' المفاجأة '

أرسل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك ثمانية قذائف مهاجما فيها الأهلي وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي كان من المنتظر إعلان فيها مفاجآت يوم الأثنين.

وكان مرتضى منصور قد أكد يوم الأحد أنه سيقدم اللاعبين المنضمين للزمالك حديثا معروف يوسف، أحمد دويدار، وخالد قمر للإعلام في المؤتمر الصحفي إلا أنه لم يحضر أحدا منهم.

وتواجد مراسل FilGoal.com في المؤتمر الصحفي ورصد كلمة مرتضى منصور التي هاجم فيها مسؤولي الأهلي، والتالي أبرز النقاط:

- لا تتحدث عن المباديء وأنت خطفت إسلام رشدي وخبيته، مثلما حدث مع عمرو سماكة ومحمد عبد الله

- الأهلي فوق الجميع؟ فوق نفسك مش فوق أحد، وصالح سليم ظاهرة لن تتكرر، ويمثل كبرياء الأهلي الحقيقي وليس الموجودين الآن

- قلنا أن ممنوع نادي من الأثنين يزاحم الأخر على لاعب، وعندما فعل الأهلي هذا مع إسلام رشدي، إذن هو من كسر القاعدة.

- "واحدة اتجوزت وخلفت، رايح تخطبها" عن معروف يوسف وأحمد دويدار وخالد قمر.

- قرأ مرتضى منصور منصور عقدا موقع من أحمد جلال نائب رئيس النادي والمسؤولين، بتاريخ 14/5/2014 يفيد بموافقة الثلاثي معروف يوسف، خالد قمر، وأحمد دويدار انتقال نهائي للزمالك اعتبارا من الموسم المقبل.

- الزمالك أنهى اتفاقه مع الشرطة منذ شهر، ولكن من قفز على الآخر في الصفقة؟ يريد أن يزيد المبلغ ومعه شنطة فلوس تهدد الشرطة

- البلطجة مش هترجع تاني، والفتوة القديم خلاص سنانه اتخلعت.

- أنت لم تركز كمجلس إدارة لتدعيم فريقك، اهتممت بشتيمة مرتضى وأنا اهتممت بضم اللاعبين.

شاهد قذائف مرتضى بالفيديو

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فيديو اليوم السابع

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