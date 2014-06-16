عدسة FilGoal.com .. ومرتضى يكشف عن رغبة معروف باللعب للزمالك

بعد أن نشر الأهلي رغبة معروف يوسف وخالد قمر لاعبي اتحاد الشرطة والموقعة منهما باللعب للأحمر، نشر مرتضى منصور رئيس الزمالك صورة رغبة عكس ذلك.

واتضح أن اللاعب معروف يوسف قام بتوقيع رغبتين للأهلي والزمالك، وقد نشر مرتضى منصور في مؤتمره الصحفي الذي عقده بمقر القلعة البيضاء يوم الأثنين هذه الرغبة.

المعروف أن الرغبة الموقعة من اللاعب لا يعتد بها قانونا، ويحسم انتقال اللاعب من ناد لآخر بناء على العقد الثلاثي بين الناديين واللاعب، بجانب استغناء موجه من الطرف الأول للثاني.

وكان منتظرا أن يقدم مرتضى منصور لاعبي الزمالك الجدد لوسائل الإعلام إلا أن أحدا لم يحضر، دون أن يعلن رئيس النادي الأبيض أسباب عدم حضورهم.

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