الزمالك يعين مخطط أحمال إنجليزي .. ويشكر يكن وطارق السيد

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك يوم الأثنين توجيه الشكر لهشام يكن وطارق السيد أعضاء الجهاز الفني للفريق الأبيض، وذلك بناء على رغبة أحمد حسام "ميدو" المدير الفني.

وكان ميدو قد طلب من مجلس الإدارة الاستغناء عن طارق السيد وهشام يكن.

كما قررت الإدارة الاتفاق مع مخطط أحمال إنجليزي يدعى نيكولاس بناء على طلب ميدو، بجانب محمد عويس في موقع المدرب.

كما وجهت الإدارة الشكر لحمادة أنور المدير الإداري وأحمد السيسي إداري الفريق، وتعيين سيد متولي وأحمد زاهر بدلا منهما.

التغييرات طالت الجهاز الطبي بقيادة رزق عبد الفتاح، وتعيين أيمن فريد طبيب الزمالك الأسبق.

وتأهل الزمالك بصعوبة للدورة الرباعية بعد الفوز على اتحاد الشرطة 4-3 خلال الجولة الحاسمة للدوري الممتاز.