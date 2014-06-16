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“داعش” تعيد العلاقات الأمريكية الإيرانية

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“داعش” تعيد العلاقات الأمريكية الإيرانية “داعش” تعيد العلاقات الأمريكية الإيرانية

تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام »«داعش

ذكر مسؤول أميركي، أن الولايات المتحدة التي لا تقيم علاقات مع إيران منذ 34 عاما “يمكن” أنَّ  تبدأ هي أيضًا محادثات مع طهران حول المسألة العراقية على هامش المفاوضات النووية في فيينا.

أكدت البريطانية الإثنين، أن وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ ، بحث الأزمة في العراق مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

ولم تكشف الحكومة البريطانية أي تفاصيل عن محادثتهما الهاتفية التي جرت في وقت أعربت طهران، عن استعدادها لمساعدة الحكومة المركزية العراقية في قتالها ضد مجاهدي تنظيم “الدولة الاسلامية في العراق والشام” (داعش).

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون “نحن على اتصال بالحكومة الايرانية”، موضحًا أن الوزيرين أجريا المحادثة الهاتفية “في نهاية هذا الاسبوع”.

واكدت صحيفة وول ستريت جورنال مساء الأحد أنَّ واشنطن وطهران ستبدان محادثات مباشرة حول مساعدة يمكن أن يقدمها البلدان للنظام في بغداد الذي يواجه التقدم الصاعق للجهاديين السنة.

وصباح الاثنين استبعد وليام هيغ الذي سيتحدث في البرلمان بعد الظهر، مجددا اي تدخل عسكري بريطاني في العراق.

وعن غارات جوية محتملة تشنها لندن، شدد على القول انه لا يمكنه ان “يكون اكثر وضوحا” حول عدم حصول ذلك.

واذ اعرب عن “قلقه” حيال الوضع الميداني، اضاف هيغ ان الولايات المتحدة ستكون “اكثر قدرة” على التدخل من بريطانيا.

أ ف ب

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