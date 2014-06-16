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محافظ الشرقية يعلن نجاح تجربة “البيوجاز” من مخلفات الحيوان

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محافظ الشرقية يعلن نجاح تجربة “البيوجاز” من مخلفات الحيوان محافظ الشرقية يعلن نجاح تجربة “البيوجاز” من مخلفات الحيوان

عقد اليوم الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية مؤتمر جماهيري بقرية “صفط الحنة” مركز أبو حماد لإعلان نجاح تجربة مشروع البيوجاز بالقرية بحضور الدكتور أشرف الشيحى رئيس جامعة الزقازيق وفريق العمل من جامعة الزقازيق وعدد من آهالى قرية صفط الحنة مركز أبو حماد للاحتفال بنجاح التجربة .

وأكد الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية على أن مشروع البيوجاز يهدف إلى استغلال كافة مخلفات القرية من حيوانية وآدمية وتحويلها إلى طاقة فى صورة البيوجاز، مشيراً إلى أن كل واحد كيلو من تلك المخلفات يمكن تحويله إلى 60 لتر غاز، فالروث الحيواني من رأس ماشية واحدة تكفى لاستهلاك أسرة يومياً من الغاز .

وأشار الدكتور المحافظ إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تدريب شركات وأفراد على كيفية إنشاء وحدات البيوجاز لمختلف الأغراض المنزلية والتجارية بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة الذى أبدى استعداده التام لبناء الوحدات وتوفير الخراطيم والمحابس والوصلات اللازمة لتشغيل الوحدة، وكذلك البيوجاز اللازم لتشغيل الوحدة وصيانة ومتابعة الوحدة لمدة عام.

وبدأت وحدات البيوجاز التي تم تركيبها فى 8 منازل بقرية صفط الحنة بأبو حماد فى ضخ الغاز الطبيعى من روث الحيوان ومخلفات المطبخ والمخلفات الصلبة وذلك من خلال اكتشاف ثلاثة أصناف من المخمرات يتم استخدامها ولأول مرة فى والعالم لتحويل مخلفات المطبخ والآدميين إلى غاز طبيعى تتراوح تكلفة الوحدة من 3500 جنية حتى 7 ألاف جنيه للوحدة

وفى سياق متصل قال الدكتور ياسين العيوطى استشاري المشروع أستاذ الطاقة بعلوم الزقازيق إنه :”لأول مرة تم اكتشاف ثلاثة أنواع من المخمرات البكتيرية لتحويل الروث الحيواني وأخرى لمخلفات المطبخ أما المخمرات الثالثة للرواسب الصلبة من المخلفات الآدمية”، مؤكداً على أن البيوجاز يعتبر الحل السريع والسحري لأزمة الوقود ومواجهة ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز.

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