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إصابة 6 في مشاجرة بين عائلتين بالمنيا بسبب فتاه

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إصابة 6 في مشاجرة بين عائلتين بالمنيا بسبب فتاه إصابة 6 في مشاجرة بين عائلتين بالمنيا بسبب فتاه

اللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا

شهدت قرية الروبي بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا وقوع اشتباكات بين عائلتين بسبب علاقة عاطفية بين مزارع وفتاة استخدمت خلالها الأسلحة النارية، مما أدى لإصابة 6 أفراد من طرفي المشاجرة.

كان اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارًا من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي بوقوع اشتباكات مسلحة بين عائلتين بقريه الصليبة والروبي بمركز سمالوط، وتبين وقوعها بقريه الروبي بين كلًا من “ايهاب. ك – 33 سنة – عامل”، و “عزت. م – 30 سن ة- سائق”، و “سنوسي. ف – 30 سنة”، و “أحمد. ف – 25 سنة – عامل” مقيمون بقريه الروبي، طرف أول، و “عبد السلام جود ة – 30 سن ة- سائق”، و “عوض. ج – 45 سنة – فلاح”، ونجليه “وليد وعامر” طرف ثاني، حيث تبين أن سبب المشاجرة هي وجود علاقة عاطفيه بين الثاني من الطرف الثاني وشقيقه الثالث من الطرف الأول، مما أدى لوقوع اشتباكات بالأسلحة النارية أدت لإصابة 6 أفراد من الجانبين.

تمكنت قوات الأمن من فض الاشتباكات والقبض علي 8 من طرفي المشاجرة وتحرر محضرًا بالواقعة.

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