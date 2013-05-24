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انهيار جسر سيارات بولاية واشنطن الأمريكية

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انهيار جسر سيارات بولاية واشنطن الأمريكية انهيار جسر سيارات بولاية واشنطن الأمريكية


> أعلنت شرطة المرور في ولاية واشنطن الأميركية أن جسراً في الولاية انهار وتسبب في سقوط سيارات وأشخاص في مياه النهر.

وقال الشرطي مارك فرانسيس إن الجسر، المؤلف من أربعة مسارات، انهار عند منطقة منتصف المسافة بين سياتل وفانكوفر في كولومبيا البريطانية.

وأكد فرانسيس أنه ليس لديه أي معلومات بشأن عدد الأشخاص الذين سقطوا في المياه أو ما إذا كان هناك مصابون أو قتلى، أو طبيعة الخسائر المترتبة على انهيار الجسر على الطريق الدولي الخامس الذي يعلو نهر “سكاغت” في منطقة جبل فيرنون.

وأسفر الحادث عن وقف حركة المرور بين شمال المنطقة وجنوبها.

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