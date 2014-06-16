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إيفا لونغوريا تسحر حبيبها في زفاف صديقتها‏

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الإثنين 16-06-2014 11:37

تألقّت النجمة العالمية Eva Longoria نهار السبت، أثناء حضورها حفل زفاف إحدى صديقاتها برفقة حبيبها رجل الأعمال المكسيكي Jose Antonio Baston.
Longoria البالغة من العمر 39 عاماً إرتدت فستاناً بنفسجي اللون كباقي إشبينات العروس، كما أن حبيبها Baston لم يستطع مقاومة جاذبيتها وأنوثتها، فرافقها طوال الوقت ولم يكّف عن مغازلتها، حسب ما ذكر أحد الشهود.
Eva Longoria و Jose Antonio يعيشان علاقة عاطفيّة منذ فترة طويلة، لكنها خرجت للعلن العام الماضي.
ويشار إلى أن Longoria، إمرأة عام 2014، كانت متزوجة سابقاً من الممثل الأمريكي Tyler Christopher، ومن لاعب كرة السلّة Tony Parker، لكن العلاقتين إنتهيتا بالطلاق.

 

 

 

 

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