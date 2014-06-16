لهذا السبب كان مسلسل "قلم حمرة" مهدداً بالخروج من السباق الرمضاني

علمت "سيّدتي نت" من مصادر خاصّة أنّ المسلسل السّوري "قلم حمرة" سيعرض في رمضان على شاشة "السّومريّة" العراقيّة، بعدما كان الرّهان على عرض العمل على "إم بي سي".

وكانت مواقع الكترونيّة تداولت مؤخّراً أنّ "قلم حمرة" سيكون خارج العرض الرّمضاني بسبب ضعف التّسويق.

يذكر أنّ المسلسل دراما اجتماعيّة معاصرة، تحمل إسقاطات على الواقع السّوري الحالي، من كتابة يم مشهدي وإخراج حاتم علي، وإنتاج شركة "إيبلا" للإنتاج السينمائي والتلفزيوني.

يشارك في بطولة "قلم حمرة" عابد فهد، كاريس بشّار، سلافة معمار، منى واصف، ناظلي الرّوّاس، ديمة الجندي .