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هذه هي أصغر وليّة عهد في أوروبا

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الإثنين 16-06-2014 15:20

لن تبقى Infanta Leonor، حفيدة ملك إسبانيا، البالغة من العمر 8 أعوام، ابنة الأمير، بعد تتويج والدها الأمير Felipe، بل ستُصبح أميرة "إستورياس"، بانتظار تتويجها ملكة على إسبانيا في يوم من الأيّام.

وبذلك توشك Infanta على أن تصبح أصغر وليّة عهد في أوروبا، بعد أن سبقتها إلى ذلك الابنة البكر لوليم ـ ألكسندر في هولندا، عندما كانت في العاشرة من عمرها.

واللافت في Infanta الصغيرة ليس جمالها فقط، بل تهذيبها وهدوءها اللذين يجتذبان تعاطف الناس معها دائماً.

وبرغم أنّ والدها حرص كثيراً على حمايتها وإبقائها بعيدة عن الكاميرات قدر الإمكان حتى لا تظهر يومياً في وسائل الإعلام، إلا أنّ كلّ تلك التدابير توقّفت، لأنّ Infanta ستُصبح وليّة للعهد خلال أيّام، وهو ما سيُغيّر حياتها.

يُذكر أنّ Infanta Leonor ستتولى القيادة العليا للجيش، كما ستتلقى تدربيات مكثفة، مثل والدها وجدّها، لأنّ البروتوكول ينصّ على يتولى الأمير أو الأميرة القيادة العليا للجيش.

 

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