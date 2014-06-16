شاكيرا لن تشارك في مهرجان قرطاج

أعلنت إدارة الدورة الـ 50 لمهرجان قرطاج الدولي بأن الفنان التونسي أنور ابراهم سيفتتح أولى سهرات المهرجان وذلك يوم 10 يوليو (تموز) 2014 بأحدث إنتاجاته الفنية "استذكار" الذي سيعرض لأول مرة ويستضيف فيه أنور ابراهم "أوركسترا تالين الوترية" من استونيا، وأربعة عازفين آخرين.

وأنور ابراهم (57 عاماً) هو موسيقي وعازف عود شهير وملحن ويعدّ فنان النخبة وأكثر حفلاته- وهي عديدة- يقيمها في الخارج. ولعلّ شهرته في الخارج تفوق شهرته داخل تونس. وأصدر ألبومات عدة. كما لحّن للطفي بوشناق ولنبيهة كراولي.

مديرة المهرجان

وقد تمّت تسميّة سنيا مبارك مديرة جديدة لمهرجان قرطاج الدولي خلفاً للدكتور مراد الصقلي الذي أصبح وزيراً للثقافة منذ قرابة الأربعة أشهر.

وسنيا مبارك هي مطربة وملحّنة ومتخرجة من كليّة الحقوق إلى جانب دراستها للموسيقى. وسبق لها أن أدارت مهرجان الموسيقى في دورتين متتاليتين، وهي معروفة بأنها مطربة "نخبوية" ولا تغني في الحفلات الخاصة، وكثيرة الحفلات في الدوائر الثقافية خارج تونس. وسبق أن غنت بلغات أجنبية. ويصادف تسمية سنيا مبارك احتفال مهرجان قرطاج الدولي بمرور50 عاماً على تأسيسه في دورته الجديدة هذه.

والجدير بالذكر أنه لأول مرة تتولى امرأة إدارة مهرجان قرطاج الدولي الذي أسسه الشاذلي القليبي الأمين العام لجامعة الدول العربية سابقاً والذي كان وزيراً للثقافة عندما انطلقت أول دورة للمهرجان.

تسريبات بشأن شاكيرا وأدال

ويتواصل مهرجان قرطج الدولي في دورته الـ50 إلى يوم 16 أغسطس (آب). وسبق وأن تم الإعلان عن مشاركة شاكيرا والمغنية الإنجليزية أدال. إلا أن د.مراد الصقلي وزير الثقافة أعلن أن شاكيرا ستأتي إلى تونس وستقيم حفلاً إلا أن ذلك سيكون في أواخر هذا العام وخارج مهرجان قرطاج. ولم يقدم تفسيراً لأسباب هذا التاخير بعد أن سبق هو نفسه أن أشار في تصريحات سابقة -عندما كان مديراً للدورة 49 لمهرجان قرطاج وقبل تعيينه وزيراً - إلى أن نجوماً كباراً على غرار شاكيرا وأدال ستشاركان في الذكرى الخمسين لتأسيس مهرجان قرطاج. وقيل وقتها إن المفاوضات بدأت مبكراً معهما بل هناك أخبار تسربت تشير بأنه تمّ إبرام العقد. ولكن ثبت أن لا صحة لكل ما قيل وكتب.

صابر الرباعي وستروماي

وتأكدت مشاركة صابر الرباعي والفنان البلجيكي ستروماي وهو من أصل راوندي واشتهر بأغاني"الهيب هوب". وفي انتظار الندوة الصحفية التي ستعقدها سنية مبارك مديرة الدورة 50 لمهرجان قرطاج الدولي، هناك تسريبات كثيرة لأسماء فنانين من تونس والخارج. ولكن تبقى كل التسريبات غير مؤكدة في انتظار الإعلان رسمياً عن البرنامج النهائي في ندوة صحفية.

وقدبدأت الاستعدادات حثيثة منذ اشهرللدورة الخمسين لمهرجان" قرطاج "الدولي ،وهي دورة استثنائية بمناسبة مرور نصف قرن على تأسيس المهرجان وإقامة أول دورة له.

ويرغب الدكتور مراد الصقلي وزير الثقافة الجديد في أن تكون العروض الفنيّة في الدورة 50 عروضا قيّمة وراقيّة حتى يعود للمهرجان القه واشعاعه .

فيروزونجاة الصغيرة

وقد قيل ان مفاوضات جارية مع الفنانة فيروز لتكون حاضرة في الدورة الاستثنائية لمهرجان قرطاج الدولي علما وان آخرمرة غنت فيها فيروز في تونس كانت عام1998 ولكن الخبر بعد ان تردد خفت مع اقتراب الدورة والمؤكد ان اوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد لا يخول دفع اجور مرتفعة جدا للنجوم الكبار فالآمال كانت كبيرة لتكون الدورة هذه استثنائية ولكن يبدو من المؤشرات الاخيرة انها سائرة لتكون دورة عادية.ومن التسريبات ان نانسي عجرم ستكون مشاركة في مهرجان هذا العام كما تم التاكيد ان محمد عساف سيكون ايضا حاضرا ثم جاءت معلومات تقول انه لا يريد ولا يقبل الغناء في شهر رمضان وهناك معلومات تقول انه تمت دعوة نجاة الصغيرة لتكريمها وانها بسبب السن واعتزالها قد تعتلي المسرح لاداء اغنية او اثنتين في حين تتداول مطربات اخريات شابات على اداء مجموعة من اشهر اغانيها بحضورها علما وان نجاة كانت دائما في حفلاتها العديدة السابقة في قرطاج تلقي نجاحا كبيرا وان الجمهور التونسي يقبل باعداد كبيرة على حفلاتها .