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مايكل شوماخر يستفيق من الغيبوبة ويغادر المستشفى

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الإثنين 16-06-2014 16:55

استطاع نجم الفورمولا 1 Michael Schumacher، الذي كان في سباق مع الموت داخل غيبوبته، أن يحقق انتصاراً جديد بقوته وإرادة الله، بعد أن استفاق من غيبوبته وخرج من المستشفى.

وقد أعلنت Sabine Kehm، الناطقة الرسمية باسم عائلة سائق الفورمولا1 الألماني Schumacher أنه استفاق من الغيبوية، وغادر المستشفى، الذي كان يمكث فيه في غرينوبل، في وقت نقلت شكر العائلة إلى كلّ مَن صلّى لأجله، لأنّ ذلك بالتأكيد ساعده على التعافي إلى جانب الطاقم الطبي المميّز.

وسيكمل Schumacher علاجه الفزيائيّ بالتأكيد، لأنّ عضلات جسده بحاجة ماسة إلى ذلك، بعد أن أدخله الأطباء في غيبوبة 6 أشهر حماية لدماغه، بعد الحادث الذي تعرّض له.

وكانت تقارير أجنبية قد ذكرت أنّه قد تمّ نقل بطل الفورمولا1 من وحدة العناية المركّزة إلى جناح مخصّص لإعادة التأهيل، بعد أن استفاق من غيبوبته.

يُذكر أنّ بطل سباقات الفورمولا 1 لـ 7 مرّات، كان يرقد في مستشفى "غرونوبل" الفرنسية، منذ 29 كانون الأول/ ديسمبر، بعد أن سقط خلال قيامه بالتزلّج برفقة ابنته على منحدرات جبال الألب الفرنسية.

 

 

 

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