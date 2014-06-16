بالفيديو حصرياً:حنين ابنة نوال الكويتية تشجّع الأرجنتين

حنين ابنة "قيثارة الخليج" الفنانة نوال الكويتية طفلة ذكية وفطنة. كلامها فاق سنها (أربع سنوات). هي تشبه والديها نوال والملحن مشعل العروج إلى حد بعيد بإحساسهما ولطافتهما وذكائهما ورقيهما. بقدر رعاية نوال الدائمة لها وحرصها على راحتها وانفصال نوال عن العالم الخارجي لأجل حنين والاهتمام فيها، كذلك حنين تبادلها الاهتمام، فتعمل على رعاية والدتها وتحرص على راحتها. ففي مهرجان "موازين" كانت طوال الوقت تطلب من والدتها أن تنام وترتاح وتسألها إذا أكلت وتطلب منها أن تقبّلها وتقول لها: "حبّيني" أي ضمّيني وقبّليني". فالحب والحنان هما الطاغيان على الجو الذي تعيشه حنين ونوال ومشعل.

وقد ترك مشعل ونوال ابنتهما حنين تعبّر عن ميول والدها الرياضية من خلال تشجيعها لفريق الأرجنتين الذي يشجعه. وقالت نوال:" حنيني (اسم الدلع الذي ينادي مشعل ونوال ابنتهما حنين به) تمثّلني وتمثّل والدها". فأخذت حنين الطابة وأمسكت القلم وكتبت عليها توقيعها الطفولي بعدما رفعت اصبعها قائلة:" أرجنتينا". فحنين الطفلة الرياضية بفطرتها أرادت أن تعبّر بمشاعر طفولية صادقة لـ"سيدتي نت" عن تشجيعها لفريق الأرجنتين. وللمرة الأولى وحصرياً تطلّ حنين صوتاً وصورة عبر فيديو إعلامي مسجّل، وذلك لثقة الفنانة نوال الكويتية والملحن مشعل العروج بموقع "سيدتي نت" علماً أن الفنانة نوال حريصة جداً على عدم إظهار حنين عبر وسائل الإعلام. لكن مكانة "سيدتي" و"سيدتي نت" واحترامهما لها، كانا الحافز والدافع المهم لإبداء الموافقة على تصوير حنين بمناسبة المونديال العالمي.

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