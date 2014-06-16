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«ONA» تنشر بالأسماء الوزراء الجدد في حكومة محلب

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«ONA» تنشر بالأسماء الوزراء الجدد في حكومة محلب «ONA» تنشر بالأسماء الوزراء الجدد في حكومة محلب

إبراهيم محلب

رُحشت بعض الأسماء لتولي مناصب في وزارة المهندس ابراهيم محلب الجديدة ناهد عبد الفتاح لتولى حقيبة الرى وهانى ضاحى لحقيبة النقل وجابر عصفور لحقيبة الثقافه والسيد عبد الخالق لحقيبة التعليم العالى.

أما الاسماء المرشحة للاستمرار فى وزاراتهم هانى قدرى بالمالية وهشام زعزوع للسياحة ، وشريف إسماعيل للبترول وعاطف حلمى للاتصالات ومصطفى مدبولى للاسكان وعادل العدوى للصحة وأشرف العربى للتخطيط ، واللواء محمد إبراهيم للداخلية وعادل لبيب للتنمية المحلية.

علمت وكالة أنباء «ONA»  أسماء حكومة محلب المنتظر أن تؤدي اليمين الدستورية غدا أما الرئيس عبد الفتاح ، حيث تم  استحداث وزارة جديدة في للعشوائيات تتولى الدكتورة ليلى اسكندر  مسؤليتها بدلا من وزارة البيئة ، بينما يحل الدكتور خالد فهمي وزيرا للبيئة .

فيما يتولى الدكتور جابر عصفور وزارة الثقافة ، والسفير سامح شكري يتولى الخارجية ، وأشرف سالمان للاستثمار ، ود. سيد عبد الخالق للتعليم العالي ، ود. شريف حماد للبحث العلمي ،وهاني إبراهيم الهنداوي للعدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب ، وهاني ضاحي لحقيبة النقل .

ومن المنتظر أن يتولى عصام الأمير رئيسا للمجلس الأعلى للإعلام بعد إلغاء وزارة الاعلام.

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أونا

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