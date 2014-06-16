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بلاغ كاذب من شخص باختطاف نجله وطلب فدية مالية لإطلاق سراحه بسوهاج‎

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بلاغ كاذب من شخص باختطاف نجله وطلب فدية مالية لإطلاق سراحه بسوهاج‎ بلاغ كاذب من شخص باختطاف نجله وطلب فدية مالية لإطلاق سراحه بسوهاج‎

ارشيفية

تلقي اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة البلينا بورود بلاغًا من أحمد إبراهيم حفنى -60 سنة – بالمعاش، ويقيم منشأة برديس باختطاف نجله إبراهيم أحمد إبراهيم 28 سنة عامل عقب خروجه لقضاء بعض احتياجات المنزل، وأضاف بتلقي شقيقه عسران أحمد إبراهيم عدة اتصالات هاتفيه تتضمن طلب فدية مالية قدرها 200000 جنيه مقابل إطلاق سراحه.

أشارت تحريات إدارة البحث الجنائي المبدئية إلى عدم صحة واقعة الخطف وقيام المبلغ باختطافه بالسفر للقاهرة مستقلاً اتوبيس “سوبر جيت” فى وقت معاصر للواقعه ، وتم تأكيد ذلك من خلال دفاتر الحجز والتشغيل بشركة الأتوبيس.

كلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري في الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف.

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