مصرع ربة منزل عن طريق الخطأ على يد زوجها

مصرع ربة منزل نتيجة أصابتها بطلق نارى عن طريق الخطا على يد زوجها اثناء عبث زوجها بسلاح ناري بناحية البلينا .

> تلقى اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطاراً من مركز شرطة البلينا بمقتل سيده بمسكنها بناحية البوره ،

> ومن ثم تبين ان الجثة للمدعوة/ سماح عبد الله علي 25 سنة ربة منزل مسجاه على ظهرها اعلى مصطبة اسمنتية باحد غرف المنزل وبمناظرتها تبين اصابتها بطلق ناري فتحة دخول وخروج بالرأس وتهتك بانسجة المخ ووجود دماء بجوارها .

> أشارت تحريات أدارة البحث الجنائي المبدئية الى قيام المدعو/ محمد السيد عبد اللاه 28 سنة عامل ويقيم بناحية العوكلية [زوج المتوفاه] بالعبث بسلاح ناري بدون ترخيص كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطا أحدثت اصابتها التى اودت بحياتها ، وبمواجهته أعترف بأرتكاب الواقعة .

تم تحرير محضر بالوااقعة وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .