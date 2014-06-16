أخبار عاجلة

زيزي مصطفي «بدون حجاب» والفقي تخطف الأنظار| لقطات من عزاء والدة بوسي شلبي -
إخراج لسانها للجمهور و«سب» السيدة عائشة.. 4 مواقف فتحت النار على «رغدة» -
الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه -
الكرملين ينفي شائعات حول توسط الإمارات لإقامة قناة اتصال سرية بين بوتين وترامب -
كوبر يتمسك بإقامة معسكر الفراعنة في برج العرب -
كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
مدير أمن القاهرة يتفقد حريق نادي الجزيرة -
حكمدار العاصمة : صالة جمباز الجزيرة احترقت بالكامل.. ولا شبهة جنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مصرع ربة منزل عن طريق الخطأ على يد زوجها

Google+ Print
مصرع ربة منزل عن طريق الخطأ على يد زوجها مصرع ربة منزل عن طريق الخطأ على يد زوجها

 

محافظة سوهاج

مصرع ربة منزل نتيجة أصابتها بطلق نارى عن طريق الخطا على يد زوجها  اثناء عبث زوجها بسلاح ناري بناحية البلينا .
> تلقى  اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج  اخطاراً من مركز شرطة البلينا بمقتل سيده بمسكنها بناحية البوره ،
> ومن ثم تبين ان الجثة للمدعوة/ سماح عبد الله علي 25 سنة ربة منزل مسجاه على ظهرها اعلى مصطبة اسمنتية باحد غرف المنزل وبمناظرتها تبين اصابتها بطلق ناري فتحة دخول وخروج بالرأس وتهتك بانسجة المخ ووجود دماء بجوارها .
> أشارت تحريات أدارة البحث الجنائي المبدئية الى قيام المدعو/ محمد السيد عبد اللاه 28 سنة عامل ويقيم بناحية العوكلية [زوج المتوفاه] بالعبث بسلاح ناري بدون ترخيص كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطا أحدثت اصابتها التى اودت بحياتها ، وبمواجهته أعترف بأرتكاب الواقعة .

تم تحرير محضر بالوااقعة وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا