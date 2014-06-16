مراسل«الجزيرة» المتهم بخلية «الماريوت» للقاضي: «أنا درست تاريخك»

سمحت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفى،وحضور المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا ، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، اليوم الاثنين،للمتهم محمد فاضل فهمى مراسل “الجزيرة” والمصرى الكندى الصحفى بالخروج والحديث قائلا :”إن هناك من يقول أن الإعلام دمر العراق وأن قناة “الجزيرة” من ضمن هذه القنوات “.

وأكد فهمى أن من دمر العراق هو جورج بوش وهو ما ذكره فى وسائل الإعلام وهذة إهانة لإعلام وأن الإعلام الحر لايعى الكذب وأنة ليس هناك دليل ضدى وأنة لايوجد سبق وترصد عندنا وأن باقى المتهمين الطلبة الموجودين فى القفص لا أعرفهم.

وقدم فهمى كتاب للقاضى يثبت ذلك ، وطلب فى نهاية كلمته أن يصدر القاضى الحكم عليه اليوم ، مؤكداً أن قام بمتابعة ودراسة تاريخ القاضى والقضايا الشهيرة التى حكم فيها وأنه قاضى نزيه وعادل.

وكانت النيابة العامة ،قد أسندت إلى المتهمين اتهامات بالإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.