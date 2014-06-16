“لمياء فهمى عبدالحميد” تُعيد “محمد هداية” للشاشة في رمضان

استطاعت الإعلامية لمياء فهمى عبدالحميد إقناع الدكتور محمد هداية للعودة من جديد للشاشة بعد غيابه لفترة طويلة من خلال برنامجها “كلام من القلب ” الذى يذاع على شاشة تلفزيون الحياة.

وقامت لمياء بالاتصال بهداية ليظهر معها فى شهر رمضان فى برنامجها الذى اختارت له شعار جديد وهو رمضان بطعم زمان وسيشارك هداية فى برنامج” كلام من القلب” فى حلقتين إسبوعياً.

وتستضيف أيضاً الشيخ سالم عبدالجليل والدكتور محمد وهدان

كما قررت لمياء أن تعود ببرنامجها “كلام من القلب” إلى الزمن الجميل وتعرض أجزاء من أهم الأعمال مثل أحاديث الشيخ الشعراوى وبوجى وطمطم وفطوطة وأعمال نليلى وشريهان.

وقامت لمياء أيضا بتسجيل فقرات كثيرة مع صانعى الفوانيس وبائعى الياميش ومع المسحراتى .

وسوف تقوم لمياء أيضا بعمل فقرة بعنوان “لمسة وفاء” تكرم فيها أهم الشخصيات التى ارتبط بها المشاهد فى رمضان مثل الراحل الشيخ الشعراوى والمخرج الراحل رحمى والمخرج فهمى عبدالحميد صانع فوازير رمضان والفنانه الجميلة نيللى والفنانة شريهان والفنان الراحل فؤاد المهمدس والفنان الراحل عبدالمنعم مدبولى.