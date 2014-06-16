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الجمل “شاهين” يتوقع فوز البرتغال على ألمانيا في مباراة اليوم

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الجمل “شاهين” يتوقع فوز البرتغال على ألمانيا في مباراة اليوم الجمل “شاهين” يتوقع فوز البرتغال على ألمانيا في مباراة اليوم

الجمل شاهين

تداول عديد من النشطاء صورة للجمل العربي «شاهين» وضع على جانبيها علمي ألمانيا و البرتغال في إشارة إلى توقعها للفائز في المباراة .

و الغريب أن الجمل أماء برأسه نحو علم البرتغال كما يظهر في الصور في إشارة إلى توقعها فوز البرتغالي على ألمانيا.

وتوقع الجمل “شاهين” في السابف فوز المنتخب الإيطالي على المنتخب الإنجليزي.

بعد الأخطبوط بول الذي نفق في 26 أكتوبر 2010 ولقي اهتمامًا إعلاميًا كبيرًا على المستوى العالمي نظرًا لتوقعه الصحيح للفائزين في مباريات كرة القدم، خصوصًا التي يكون منتخب ألمانيا لكرة القدم طرفًا فيها.

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