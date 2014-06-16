بالصور.. صحفيون وإعلاميون وفنانون في عزاء الكاتب الراحل عبدالله كمال

 نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

 نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

 نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

 نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

 نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

 نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

 نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

 نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

 نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

 نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

 نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

 نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

 نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

 نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

 نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

 نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

 نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

 نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

 نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

 نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

 نجوم الصحافة والفن و الاعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

 نجوم الصحافة والفن و الاعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

 نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

 نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

 نجوم الصحافة والفن و الاعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم