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بالصور.. صحفيون وإعلاميون وفنانون في عزاء الكاتب الراحل عبدالله كمال

  • مصر
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    نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت ، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

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    نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

  • G539f011c35153.jpg

    نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

  • G539f011c930f5.jpg

    نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

  • G539f011ce0f10.jpg

    نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

  • G539f011d2fb23.jpg

    نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

  • G539f011d6db5b.jpg

    نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

  • G539f011dafdf8.jpg

    نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

  • G539f011e6d3a0.jpg

    نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

  • G539f011f48993.jpg

    نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

  • G539f011fe45ee.jpg

    نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

  • G539f01202cf8b.jpg

    نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

  • G539f0120a7567.jpg

    نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

  • G539f012121cae.jpg

    نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

  • G539f0121dc51e.jpg

    نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

  • G539f012224d58.jpg

    نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

  • G539f012292972.jpg

    نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

  • G539f0122e0629.jpg

    نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

  • G539f01233b310.jpg

    نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

  • G539f01237e164.jpg

    نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

  • G539f0123b9e63.jpg

    نجوم الصحافة والفن و الاعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

  • G539f012403c5e.jpg

    نجوم الصحافة والفن و الاعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

  • G539f01244a54d.jpg

    نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

  • G539f012481fec.jpg

    نجوم الصحافة والفن و الإعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

  • G539f0124c2730.jpg

    نجوم الصحافة والفن و الاعلام في عزاء الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف السابق، رئيس تحرير موقع دوت مصر، بمسجد الرحمن الرحيم 16 يونيو 2014. تصوير: المصري اليوم

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