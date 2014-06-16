أين تذهبين في "ساو باولو" و"ريو دي جينيرو" بعد "المونديال"؟

تستقبل البرازيل للمرّة الثانية على أرضها مباريات كرة القدم لعام 2014، وبعد أن شهدت مدينة "ساو باولو" افتتاح أولى المباريات، ستودّعها "ريو دي جينيرو" لاحقاً.

وإذا أردت زيارة هاتين المدينتين لمشاهدة أضخم مباريات كرة القدم، فلا بدّ لك من أن تستغلّي وجودك فيهما، فتنعمي بزيارة أشهر معالمهما، وهي:

1- "ساو باولو"

تُعتبر من أكبر المدن وأهمّ المراكز الثقافية والترفيهية في البرازيل، حيث تعجّ بناطحات السحاب، فيما تستقبل سنوياً أشهر المهرجانات والاحتفالات.وتتمتع المدينة بشتاء بارد وجاف، وبصيف رطب وممطر.

ومن أبرز النشاطات التي يُمكنك القيام بها، هناك:

- زيارة المقاهي المنتشرة في شوارع المدينة، خصوصاً في الليل، عندما تبثّ موسيقى السامبا.

- زيارة متحف MASP الذي تأسّس سنة 1947 على أيدي أسيس شاتوبريان وبيترو ماريا بردي.يقع في شارع "باوليستا"، ويُعتبر معلماً للمدينة ورمزاً رئيساً للعمارة البرازيلية الحديثة.ويضمّ أرقى مجموعة من الفن الغربي في أمريكا اللاتينية، كما يستضيف المعارض المؤقتة. يُخصّص يوم الثلاثاء لاستقبال الجمهور مجّاناً، من أجل التعرّف إلى الفنّ البرازيلي والمطبوعات والرسومات، فضلاً عن مجموعات أصغر من أفريقيا والفن الآسيوي والآثار والفنون الزخرفية، التي يفوق عدد قطعاتها الـ8000 قطعة.

ويستقبلك يومياً من العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساء.

- التنزّه في "باركي إبيرابويرا" الذي يُعتبر من أكبر المساحات الخضراء في أمريكا اللاتينية، حيث يُمكنك الاستمتاع بالمشي أو التنزّه على الدراجة الهوائية، كما الإطلاع على مجموعة من المتاحف والبحيرات والنوافير.

أين تقيمين؟

- يقع Royal Jardins Boutique Hotel من فئة الـ4 نجوم في "جاردان"، أكثر الأحياء رقيّاً في "ساو باولو"، حيث تنتشر المحالّ التجارية والمطاعم، بالقرب من متنزّه "سكويري كامبوس" ومتحف فنون ساو باولو ومسرح البلدية. وتمتاز الغرف ذات التصاميم العصرية فيه بنوافذ عازلة للصوت لتأمين الراحة للنزلاء. ويضمّ صالة للياقة البدنية و"ساونا" ومساحة مخصّصة للتدليك والعلاجات الصحية. كما يُمكنك تذوّق الأطباق العالمية في المطعم الموجود هناك.

2- "ريو دي جينيرو"

تعتبر ثاني أكبر مدن البرازيل، وتمتدّ على ساحل المحيط الأطلسيّ الجنوبيّ، وتشتهر بمناخها الرطب شبه المداري، وتستقبل عدداً هامّاً من السائحين سنوياً، نظراً إلى غناها بالمناظر الطبيعية الخلابة.

ومن أبرز النشاطات التي يُنصح بالقيام بها، هناك:

- زيارة Sugarloaf Mountain الذي يُعتبر واحداً من المعالم الأكثر شهرة في المدينة. ولا بدّ لك من أن تصلي إلى قمّته من خلال عربات "التلفريك"، التي توفّر لك رؤية بزاوية 360 درجة من معالم المدينة السياحيّة.

- وإذا كنت من محبّي اللحوم، فاقصدي مطعم Marius على شاطئ "ليمي"، فهو يقدّم أكثر من 30 نوعاً من مختلف أطباق اللحوم المشوية.

- أما إذا كنت من عشّاق الأسماك وثمار البحر، فلا بدّ لك من أن تزوري مطعم Satyricon، الذي يقدّم أشهى المأكولات البحرية المشويّة، خصوصاً جراد البحر والروبيان والحبّار.

أين تقيمين؟

يوفر لك Belmond Copacabana Palace ذو الـ 5 نجوم غرفاً فخمة، مع حمّامات رخامية وإطلالة بانورامية على شاطئ "كوباكابانا"، فضلاً عن تأمين خدمات "السبا" ومطعمين للذوّاقة.

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