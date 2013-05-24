X Factor: كسر قواعد البرنامج يثير علامات استفهام

بعد أن كان من المفترض أن يغادر برنامج X Factor مساء أمس الخميس أحد المشتركين الثلاثة، لحصوله على النسبة الأقل من التصويت الذي حدّدت مدّته لساعة واحدة خلال الحلقة، ليتأهل بذلك اثنان الى الحلقة النهائية ويتنافسا على حمل اللقب، أعلن مقدما البرنامج يسرا اللوزي وباسل الزارو عن تبديل قواعد اللعبة، والسبب كثافة التصويت التي خوّلت أدهم، ابراهيم وريفي الانتقال الى الأمسية الختامية والمنافسة على حمل اللقب.

كارول تتحفّظ على اسم أحمد مكّي

بداية الحلقة كانت مع لجنة التحكيم، إذ أكدت كارول سماحة أنّ توترها اليوم يبدو أقل من المرات السابقة، بسبب خروج فريقها من المنافسة، وقالت إنّها سعيدة لأنّ فريق young pharos الذي سبق وراهنت عليه، تلقى عروضاً لحفلات في القاهرة والإسكندرية، وقالت إنّ هناك نجم كبير يرغب في مشاركته في ديو، وكانت تقصد الفنان أحمد مكي، ولم نعلم لماذا لم تفصح كارول عن اسمه.

بركان ريفي

المنافسة بدأت مع المتسابق المغربي محمد الريفي الذي لقّبه حسين الجسمي بالبركان، وبعد انتهائه من وصلته الغنائية نال إعجاب لجنة التحكيم، وراهن الجسمي على حصوله على اللقب قائلا :"مين راح يكون غيرك إكس فاكتور"، فيما شبهته كارول بالمطرب المصري عدوية قائلة "إذا كان هناك عدوية في مصر فهناك عدوية آخر هو أنت".

أدهم النجم

بدوره، منح وائل كفوري المشترك الأردني أدهم نابلسي لقب نجم، وقد نال أدهم إعجاب اللجنة، وكان لافتاً حضوره والدته في الستوديو، وقد أكّدت أن أدهم نجم في قلوب أفراد عائلته وأعينهم.

ملاحظات مكررة

الليبي إبراهيم عبد العظيم بدوره حصد عبارات ثناء مشابهة لما حصل عليها زميلاه، إذ أنّ عبارات المدح والثناء من المحكمين الأربعة كانت واحدة تقريبا لكل المتنافسين، دون أن تتضمن تعليقاتهم أي ملاحظة تقنية.

إليسا تدعم أدهم وكارول تدعم إبراهيم

في الجزء الثاني من البرنامج، أعلنت إليسا بشكل مباشر عن دعمها لأدهم، فطلبت من الجمهور في فلسطين والأردن والوطن العربي كله أن يصوت لأدهم، لأنه يستحق أن يحمل اللقب، في حين طلبت كارول من جمهورها التصويت للمشترك الليبي إبراهيم عبد العظيم.

الجسمي يكسر قواعد البرنامج

وكانت مفاجأة الجزء الثالث والأخير من الحلقة، صعود الجسمي ليشارك الريفي في إحدى الأغنيات، رغم أن قواعد البرنامج تحظّر على الحكام الغناء فيه.

كما شارك الجسمي إبراهيم عبد العظيم في أغنية "والله ما يسوى"، فدمعت عينا ابراهيم قائلاً إنّ الأغنية كانت نغمة هاتف والده الذي فارق الدنيا.

في نهاية الحلقة، حصل ما لك يكن متوقعاً مع الإعلان عن استبقاء المشتركين الثلاثة إلى الحلقة النهائية، ما أثار العديد من علامات الاستفهام، حول كسر كل القواعد في حلقة واحدة.