المحكمة تسمح لأنس البلتاجي فى قضية خلية الماريوت بالحديث

سمحت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفى، للمتهم أنس البلتاجي بالحديث .

وقال أنس: من داخل قفص الاتهام أن تنظر المحكمة فى القضية وموضوعها بنفسها دون الأوضاع الحالية لمصر وبعيدًا عن جماعة الإخوان أو تعليقات الفترة الماضية وحتى الآن عجزت النيابة عن أن تقدم دليل ادانة وبقالى 10جلسات ومرافعة النيابة لم توجه لى اتهامات وايضا لمتهم محمد فاضل المصرى الكندى الصحفى بالخروج والحديث والضى .

وأضاف: المرافعة التى ذكرت ان الاعلام دمر العراق وان قناتى الجزيرة وسى ولكن من دمر العراق هو جورج بوش وهو ما ذكره فى وسائل الاعلام وهذة اهانة لاعلام وان الاعلام الحر لايعى الكذب وانة ليس هناك دليل ضدى وانة لايوجد سبق وترصد عندنا واعتقد ان حضراتكم معاكم الكمبيوترات وحوالى 6اشهر ولايوجد بها شئ وان باقى المتهمين الطلبة الموجودين فى القفص لا اعرفهم

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.