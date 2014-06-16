فرقة الأوبرا تختتم موسمها بأربعة حفلات فى القاهرة والإسكندرية

تختتم فرقة أوبرا القاهرة موسمها الفنى الحالى 2013 – 2014 باربعة حفلات بالقاهرة والاسكندرية،وتقدم الفرقة حفلاتها بمشاركة أوركسترا وكورال أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الايطالى ديفيد كريشنزى،وإخراج حازم طايل، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا فى الثامنة مساء ايام الخميس ، الجمعة 19- 20 يونيو .

كما تقدم الفرقة حفلين أيام الثلاثاء ، الاربعاء 24- 25 يونيو بمسرح سيد درويش ” اوبرا الأسكندرية ” ويقوم باخراجهما د. عبد الله سعد .

> ويتضمن برنامج الحفلات تقديم مختارات من أشهر الأوبرات الكلاسيكية العالمية لعظماء المؤلفين منها كارمن لـ بيزيه ، الحفل التنكري ،لتروفاتورى ،عطيل ،دو ن كارلو لـ فيردى ، مدام بترفلا،توسكا، لابوهيم لـ بوتشيني ، الناى السحرى لـ موتسارت ، حلاق اشبيليه لـ روسيني ، الشهامة الريفية لـ مسكاني ، اكسير الحب لـ دونيزتي ، روسالكا – شمشون ودليلة لـ دفورجاك .

> ويقوم بالأداء نجوم الفرقة السوبرانو ايمان مصطفي – مني رفلة – انجي محسن – رشا طلعت ، الميتزوسوبرانو هالة الشابوري- جولي فيظي – امينة خيرت – نورستا الميرغني – جيهان فايد – ليلي ابراهيم ، التينور وليد كريم – هشام الجندي – ابراهيم ناجي ، الباص باريتون رضا الوكيل – عبد الوهاب السيد ، الباريتون مصطفي محمد – عزت غانم – عماد عادل .

> الجدير بالذكر ان فرقة اوبرا القاهرة تكونت رسمياً عام 1964 وقدمت العديد من اشهر الاوبرات العالمية ويضم الريبورتوار الخاص بها اكثر من 32 رواية اوبراليه شهيرة كما شارك اعضائها فى عروض اوبرالية ضخمة على اكبر مســــارح العالم وقدمت هذا الموسم 2013 -0 2014 خمسة اوبرات كاملة هى عايدة ، توسكا ، هكذا يفعلن جميعاً ، امال وزوار الليل وسر سوزانا الى جانب14 حفل جالا متنوع .