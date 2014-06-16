نقيب المحامين: أكثر من 106 ملايين جنيه ودائع جديدة بحساب النقابة

أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، ربط ودائع جديدة بحسابات النقابة بلغت إلى الآن أكثر من 106 ملايين جنيه.

وقال "عاشور" فى كلمة وجهها لمحامى مصر، إن تلك الودائع تم ربطها بكل مناحى الصرف منذ أول العام الحالى، من معاشات وعلاج ومرتبات وإنشاءات، بفضل تجاوب المحامين مع قرارات الجمعية العمومية وتحملهم عناء زيادات الاشتراكات والعلاج وتفهمهم للأزمة المالية التى أحاطت بالنقابة بسبب الزيادات المضطردة فى مشروع العلاج، مجددا شكره للمحامين لإنقاذ نقابتهم وتحمل مسئولياتهم تجاه مهنتهم ونقابتهم.