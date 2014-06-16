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تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

شهدت اﻷكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تخريج دفعة جديدة من طلبة تخصصات ملاحة بحرية وهندسة بحرية .

وحضر الحفل لفيف من رجال السلك الدبلوماسي وعدداً من الشخصيات الهامة.

وبعد انتهاء طابور العرض جرت مراسم تسليم وتسلم القيادة من الدفعة 81 إلى الدفعة 82 لتبدأ من اليوم الدفعة 82 قيادة الكلية .

كما تم توزيع الجوائز على الطلبة المتميزين والمتفوقين من خريجي الدفعة البالغ عددهم 200 خريج ينتمون لعشرة دول عربية وإفريقية وهي والسعودية وسوريا واليمن ونيجيريا وجيبوتي والعراق ولبنان والسودان.

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