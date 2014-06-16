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جنح العطارين تؤيد حبس صبحي صالح سنتين بتهمة التحريض على العنف‎

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جنح العطارين تؤيد حبس صبحي صالح سنتين بتهمة التحريض على العنف‎ جنح العطارين تؤيد حبس صبحي صالح سنتين بتهمة التحريض على العنف‎

صبحي صالح

أيدت محكمة جنح العطارين شرق الإسكندرية ،اليوم الاثنين، الحكم الصادر بحبس صبحي صالح القيادي الإخواني، وعدد من قيادات الجماعة لمدة عامين، في اتهامات بالتحريض على أعمال عنف في أحداث العطارين.

كانت محكمة جنح العطارين، قد أصدرت حكما في فبراير الماضي، يشمل 11 متهمًا حضوريًا، و29 آخرين غيابيًا، من المنتمين إلى تنظيم الإخوان بالإسكندرية، بالسجن لمدة عامين، وعلى المتهم الأول بالقضية لمدة 4 أعوام لحيازة سلاح.

ووجهت المحكمة إلى المتهمين، تهم التجمهر، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وتكدير الأمن والسلم العام، ووجهت لقيادات الإخوان بالإسكندرية ومنهم صبحى صالح تهمة التحريض على العنف.

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