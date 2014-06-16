أخبار عاجلة

زيزي مصطفي «بدون حجاب» والفقي تخطف الأنظار| لقطات من عزاء والدة بوسي شلبي -
إخراج لسانها للجمهور و«سب» السيدة عائشة.. 4 مواقف فتحت النار على «رغدة» -
الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه -
الكرملين ينفي شائعات حول توسط الإمارات لإقامة قناة اتصال سرية بين بوتين وترامب -
كوبر يتمسك بإقامة معسكر الفراعنة في برج العرب -
كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
مدير أمن القاهرة يتفقد حريق نادي الجزيرة -
حكمدار العاصمة : صالة جمباز الجزيرة احترقت بالكامل.. ولا شبهة جنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

عطا : بطل الرمح شارك في البطولة مصاباً

Google+ Print
عطا : بطل الرمح شارك في البطولة مصاباً عطا : بطل الرمح شارك في البطولة مصاباً

أكد وليد عطا رئيس اتحاد العاب القوى أن “إيهاب عبد الرحمن” لاعب الرمح شارك في الدوري الماسي “ملتقى أوسلو” وهو مصاب وتحامل على إصابته من أجل المشاركة وتحقيق رقم جديد.

وأضاف عطا أن عبد الرحمن يستعد للسفر إلى فنلندا لاستكمال معسكره ، الذي يسعي من خلاله التجهيز لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وقال رئيس اتحاد العاب القوى إن :”عبد الرحمن سيجري بعض الفحوصات والأشعة على قدمه، حتى يتم تحديد موعد عودته للملاعب مرة أخري ، وهو سليم دون إصابات”.

يذكر أن البطل المصري حقق رقماَ عالمياَ، عقب تسجيله للرقم 89.21 ، بملتقى “شنجهاي” ، قبل أن يسجل 80.06 بملتقي “أوسلو” الأخير بداعي الإصابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا