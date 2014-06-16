عطا : بطل الرمح شارك في البطولة مصاباً

أكد وليد عطا رئيس اتحاد العاب القوى أن “إيهاب عبد الرحمن” لاعب الرمح شارك في الدوري الماسي “ملتقى أوسلو” وهو مصاب وتحامل على إصابته من أجل المشاركة وتحقيق رقم جديد.

وأضاف عطا أن عبد الرحمن يستعد للسفر إلى فنلندا لاستكمال معسكره ، الذي يسعي من خلاله التجهيز لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وقال رئيس اتحاد العاب القوى إن :”عبد الرحمن سيجري بعض الفحوصات والأشعة على قدمه، حتى يتم تحديد موعد عودته للملاعب مرة أخري ، وهو سليم دون إصابات”.

يذكر أن البطل المصري حقق رقماَ عالمياَ، عقب تسجيله للرقم 89.21 ، بملتقى “شنجهاي” ، قبل أن يسجل 80.06 بملتقي “أوسلو” الأخير بداعي الإصابة.