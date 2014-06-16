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مصرع مزارع في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بقنا

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مصرع مزارع في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بقنا مصرع مزارع في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بقنا

أرشيفية

لقى مزارع مصرعة أثر اصابته بطلق نارى نتيجة نشوب مشاجرة بينه وبين أبناء عمومته بسبب خلافات الجيرة بقرية المحروسة بمركز قنا.

كان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا قد تلقى أشارة بمصرع مزارع بمركز قنا ، وكشفت التحريات مصرع ” قرنى . ن . ن ” -54 سنه- مزارع ومقيم بقرية المحروسه بمركز قنا نتيحة اصابته بطلقات ناريه ، وتبين نشوب مشاجرة بينه وبين 4 من أبناء عمومته بسبب خلافات الجيرة وأنهم وراء أرتكاب الجريمة.

تكثف الشرطة جهودها لضبط المتهمين الهاربين والسلاح المستخدم فى الجريمة ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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