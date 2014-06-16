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جنايات طنطا تقضي بإعدام عامل اغتصب زوجة زميله وقتلها

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جنايات طنطا تقضي بإعدام عامل اغتصب زوجة زميله وقتلها جنايات طنطا تقضي بإعدام عامل اغتصب زوجة زميله وقتلها

أرشيفية

قضت محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار محمد على سكير رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين بهجت داوود وعبد العاطى مسعود، وبأمانة سر محمود فتحى وكمال جاويش بإحالة أوراق “جزمجى” طنطا إلى فضيلة المفتى.

ترجع أحداث الواقعة حينما تمكنت مباحث الغربية من كشف غموض ذبح “هبة عوف” -30 سنة- ربة منزل مقيمة مع زوجها بشقة بالدور الأرضى بمنطقة سيجر بدائرة القسم مذبوحة, ومصابة بجرح قطعى بالرقبة ومسجاة أعلى سرير حجرة نومها، وعثر بجوار الجثة على سكين حاد وقطر ذو نصل مدبب ملوثين بالدماء، وتم التحفظ عليهما.

تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد عمرو الطوخى رئيس مباحث قسم أول طنطا، حيث توصلت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة محمد أبو زيد وشهرته “زئردة” -30 سنة – مكانجى أحذية مقيم بدائرة القسم، ويعمل بصحبة زوج المجنى عليها بورشة لتصنيع الأحذية.

أكدت التحريات -التى وثقت بعد ذلك باعترافات المتهم- أنه قام بسرقة مفاتيح الشقة من زميله فى العمل, واستخرج نسخة منها تمهيداً لارتكاب جريمته، وتسلل إلى الشقة بعد أن تأكد من سفر زوجها لبورسعيد مع نجلها لشراء ملابس العيد فى اليوم نفسه ، وهاجم المتهم الضحية فى غرفة نومها وسيطر عليها بالقوة واغتصبها تحت تهديد السلاح حتى انتهى من مواقعتها ثم ذبحها وفر هارباً.

تمكنت المباحث من ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم, وبالعرض على المحكمة اليوم أصدرت قرارها السابق.

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