الدانتيل لإطلالة صيفية مفعمة بالأنوثة

قماش الدانتيل مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنساء والأنوثة على مرّ الزمان، لما فيه من رقّة ونعومة ورسومات مبدعة لورود وزخرفات أنيقة. وكلما أراد مصمّمو الأزياء أن يبتكروا تصميماً مرتبطاً بأنوثة المرأة، لجأوا إلى استخدام قماش الدانتيل. وهذا العام، رأيناه ينتشر بقوّة على منصّات عروض الأزياء بأجمل الألوان، وعلى أجمل الملابس.

كثيرٌ من مصمّمي الأزياء استخدموا هذا القماش في مجموعاتهم لموسم ربيع وصيف 2014، بألوان ربيعيّة هي غاية في الروعة، كالبرتقالي، والأخضر، والفوشيا، والأزرق، بالإضافة إلى الألوان الأساسيّة، كالأسود والبيج والأبيض، وأجملها كانت الألوان المعدنيّة، كالذهبي والفضي، التي أضافت فخامة إلى فخامة قماش الدانتيل. وقد رأيناه لدى كلّ من Dolce & Gabbana، حيث أصبح هذا القماش جزءاً أساسياً من أسلوبهم ونمطهم في الأزياء، وكذلك لدى Burberry Prorsum بدرجات ألوان الباستيل الصافية، ولدى Elie Saab المعروف بابتكاره لأجمل التصميمات من هذا القماش، ودار Balmain الذي أضاف لمسة من العصرية والمشاكسة إلى هذا القماش الرقيق، وغيرهم...

بإمكانك ارتداء فستان قصير من الدانتيل، مع حذاء صيفي من دون كعب، ومن فوقه قميص جينز، لتحصلي على إطلالة عملية؛ أو يُمكنك ارتداء قميص من الدانتيل مع تنورة ضيقة تصل للركبة لإطلالة أنيقة في العمل، كما بإمكانك دائماً اختيار فستان طويل من هذا القماش لمناسباتك الرسمية والكبيرة.

لا يهمّ كيف ترتدينه، إنّما المهمّ أن ترتديه... فهو من أجمل الأقمشة وأكثرها فخامة، ويليق بجميع النساء، من مختلف الأعمار والأشكال. لذلك، استثمري في فستان من الدانتيل بتصميم كلاسيكي، وبإمكانك أن تعيدي ارتداءه كلّ عام، فهو لا يخرج عن الموضة أبداً

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