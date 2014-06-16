النجمات مولعات بنظارات Bulgari الشمسية

تقدم "بولغاري" Bulgari دائماً أجمل تصميمات المجوهرات والإكسسوارات وأكثرها فخامة للمرأة التي تتمتع بأسلوب راقي وتبحث عن التميز والتفرد، لذلك نرى الكثير من المشهورات المعجبات بهذه الدار العريقة وبمنتجاتها، ومؤخراً لاحظنا ولعهن بالنظارات الشمسية الجديدة من مجموعة "بولغاري" Bulgari لصيف 2014 وقد رأينا المغنية الإنكليزية الشهيرة Rita Ora ترتدي نظارات Serpenti باللون الأبيض بينما اختارت النجمة Hillary Swank نظارات Diva الأنيقة باللون الأسود.

وأنت ماذات كنت لتختاري من مجموعة نظارات "بولغاري" Bulgari لصيف 2014؟