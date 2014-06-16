15 إطلالة ساحرة من "رالف لورين" لأجمل النجمات

عرف المصمم الأمريكي رالف لورين Ralph Lauren بتصاميمه الرياضية البسيطة التي يلجأ إليها الشباب في إطلالاتهم اليومية، ولكن إبداعه يمتد لما هو أبعد من الأزياء اليومية والملابس البسيطة، فقد كان دوماً واحداً من المصممين المفضلين للعديد من نجمات هوليوود.

اختارت النجمة الأنيقة غوينيث بالترو فستاناً حريرياً ناعماً بقصات ناعمة على الأكتاف بإطلالتها في إحدى حفلات دار المجوهرات الشهيرة Tiffany and Co، بينما اختارت ايما واتسون Emma Watson فستاناً أبيضاً رائعاً لتحضر به حفل إطلاق فيلمها الجديد في لندن قبل عدة أشهر، ويجب أن نذكر إطلالة النجمة انجلينا جولي Angelina Jolie التي اختارت بدلة سوداء ناعمة حملت توقيع رالف لورين Ralph Lauren، كما لا يمكن أن ننسى إطلالة لوبيتا نيونغو Lupita Nyongo التي خطفت الأضواء في حفل "Golden Globes" هذا العام بإطلالتها الرائعة باللون الأحمر.

في مهرجان "كان" السينمائي تكرر اسم رالف لورين في عدد من الإطلالات الأنيقة والناعمة، منها: إطلالة كيت بلانشيت Cate Blanchett باللون الأبيض، وإطلالة العارضتان الشهيرتان كارا ديليفين Cara Delevingne وكيت موس Kate Moss اللتان تألقتا بفساتين سوداء ناعمة في المهرجان.

وقد وصلت أناقة لمسات المصمم الأمريكي الشهير إلى أميرات فرنسا، حيث اختارته شارلين أميرة موناكو ليوقع إطلالتها في إحدى حفلات السجادة الحمراء.

شاهدي معنا كيف وضع المصمم رالف لورين Ralph Lauren لمساته الأنيقة على أجمل الإطلالات.



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