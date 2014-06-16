كيف تعتنين بسرة مولودك؟

يجب الحفاظ على السرة نظيفة ومعقمة قدر الإمكان؛ لمنع الإنتان ولتسريع سقوطها، وإلا ستعرضين طفلك لخطر جسيم، الدكتور طارق الدغمة أستاذ مساعد -كلية الطب- الجامعة الإسلامية في غزة يضع لك أسس العناية بسرة مولودك:

• يجب غسل السرة بالكحول الطبي يومياً ولعدة مرات ومن كل الجهات، وهذا لا يسبب أي ألم للطفل، وقد ينزعج قليلاً من برودة الكحول.

• يجب الحفاظ على منطقة السرة، وما حولها نظيفة وجافة.

• قم بتعريض السرة لهواء الغرفة بشكلٍ متكرر قدر الإمكان.



• توجد أنواع من فوط الأطفال ذات حواف خاصة؛ لتجنب الاحتكاك مع سرة الطفل وهي مفيدة.

• استخدم إسفنجة طرية خلال حمام الطفل، ولا مانع من غسل السرة بالماء والصابون.

• لا يجوز وضع الكحل أو أي مستحضر آخر على السرة عدا الكحول الطبي، أو مطهر طبي يصفه الطبيب.



- ما هي أعراض التهاب السرة عند الطفل؟

1. تصبح قاعدة السرة محمرة ومتورمة.

2. استمرار النز الدموي والنزف من السرة.

3. خروج سائل أصفر أو القيح من السرة وما حولها.

4. تألم وانزعاج الطفل.

- متى يجب استشارة طبيب الأطفال بخصوص سرة الطفل؟

• عندما يفلت أو يرتخي ملقط السرة.

• عند ملاحظة علامات الالتهاب.

• عند النزف الدموي غير الطبيعي.

- ما هو الورم الحبيبي في السرة؟ Umbilical Granuloma

هو عبارة عن كتلة رخوة بيضاء أو زهرية اللون، تفرز مادة صفراء من السرة، ويحدث الورم بعد سقوط السرة، ولا يترافق مع التورم أو الاحمرار أو سخونة السرة، وهوغير مؤلم؛ لأنه لا يوجد فيه أعصاب، وسببه قد يكون إنتاناً موضعياً بسيطاً، وأكثر حالات الورم الحبيبي في السرة تشفى لوحدها مع الاستمرار بتطبيق الكحول خلال أسبوع، والحالات الأخرى تعالج بكي الورم بنترات الفضة، أو ربط الورم إذا كان له عنق.

- ما هو فتق السرة؟ umbilical hernia

هو كبر حجم الفوهة التي كان يخرج منها الحبل السري لدرجة أنه بعد سقوط السرة لا تنغلق هذه الفتحة، وتنتفخ عند ضحك أو بكاء الطفل، وهو لا يشكل أي خطر وليس بسبب بكاء الطفل ولا يكبر بعد الولادة، وأكثر الحالات تشفى وحدها، ولا يفيد تطبيق الرباط الخاص أو أي لاصق على الفتق، والجراحة تكون ضرورية فقط في حال لم ينغلق الفتق بعمر 4 سنوات.



غرائب عن السرة

- قضى شاب بريطاني 22 سنة وسرته تتدلى من بطنه وكلما قصها الأطباء تنبت ثانية؛ حتى سقطت بعد زواجه مباشرة، ولم يجد الأطباء لذلك تفسيراً.

- يحتفل بعض الأفارقة بنزول السرة مبكراً، ويقدمون الهدية للأم، وفي حال تأخرها يتشاءمون وينبذونها في مكان بعيد عن القبيلة هي ووليدها؛ حتى تنزل سرته.