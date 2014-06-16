أخيرا .. شوماخر يستفيق من غيبوبته

بعد أكثر من ستة شهور، أخيرا، استفاق مايكل شوماخر أسطورة سباقات سيارات الفئة الأولي (فورمولا 1) من غيبوبته داخل المستشفي.

وتعرض شوماخر إلى حادث أثناء ممارسة رياضة التزلج في جبال الألب الفرنسية أواخر العام الماضي، أدخله في غيبوبة من حينها.

وبعد تشاؤم الجميع بخصوص حالة الأسطورة شوماخر، استفاق الأخير يوم الاثنين من غيبوبته، ليغادر بعدها المستشفي.

ومنذ ديسمبر 2013 ويرقد شوماخر في أحد مستشفيات فرنسا، ليأتي تاريخ السادس عشر من يونيو 2014، ليستعيد شوماخر حالته الطبيعية ويغادر المستشفي أخيرا.

صاحب الـ45 لا يوجد كلام كثير لوصف مدي عبقريته في سباقات "فورمولا 1"، إذ حقق 91 فوز في السباقات الكبري، مع 7 ألقاب عالمية، بدأها مع فريق"بينيتون" مرتين متتاليين أعوام 1994 و 1995، لينتقل بعدها إلى فريق "فيراري".

مع فيراري كتب شوماخر تاريخ "خماسي" إذ حقق خمس ألقاب متتالية من عام 2000 حتي 2004.

ومنذ عام 1984 ويعيش عشاق "فورمولا1" في سعادة، سعادة انتهت عند تاريخ الرابع من أكتوبر 2012 عندما أعلن الأسطورة اعتزاله المنافسات رسميا.