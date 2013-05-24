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الشوكولاتة الدَّاكنة لبشرة أكثر شباباً

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الشوكولاتة الدَّاكنة لبشرة أكثر شباباً الشوكولاتة الدَّاكنة لبشرة أكثر شباباً

قامت مجلَّة التغذية "Journal of Nutrition" بنشر دراسة وصفت فيها الشوكولاتة الدَّاكنة بأنَّها دواء للجسم بشكل عام، وللبشرة بشكل خاصّ، فمركّبات الفلافونول"Flavonols" الموجودة في الشوكولاتة الدَّاكنة تُقلّل من خشونة الجلد، وتقي من أشعة الشَّمس. لذلك يُعتبر تناول الكاكاو الغنيّ بمركّبات الفلافونيل، أو تناول قطعة من الشوكولاتة الدَّاكنة، عاملاً في مقاومة البشرة للأشعَّة فوق البنفسجيَّة، ما يجعل البشرة نضرة وتتمتّع بالشباب بشكل دائم.
ووفقاً لدراسة مجلَّة التغذية، فإنَّ السيِّدات اللاتي يتناولن الشوكولاتة الدَّاكنة يتمتَّعن ببشرة أكثر صحَّة من السيِّدات اللاتي يتناولن الكاكاو العاديّ المحتوي على كميَّات قليلة من مضادات الأكسدة.
وإذا لم تكن الشوكولاتة الدَّاكنة متوفِّرة لديك بشكل مستمرّ، يُمكنك تناول إحدى بدائلها، وهي: التُّوت الأسود، والتُّوت الأزرق، والكرز، والتُّوت الأحمر، ولكنَّك في هذه الحالة ستحتاجين إلى تناول كميَّة كبيرة من هذه الفواكه؛ لكي تؤدِّي نفس الوظيفة التي ستقوم بها قطعة واحدة من شوكولاتة الدَّاكنة، أو كوب لذيذ من الكاكاو الدَّاكن الغنيّ بالفلافونول.

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