خطوات سارة حسن لتطبيق مكياج النيون على البشرة السمراء

اعتمدي ألوان هذا الموسم الحيوية لاطلالات توحي بالفرح ، ولكن مع الحفاظ على الرقي في استخدام الالوان الصارخة بدون مبالغة ....

فكرة وتنسيق : رابعة الزيات وهبي

عدسة : شربل بو منصور

ماكياج : سارة حسن

شعر : سلام صالون من طوني صوايا

الملابس والاكسسوارات من محلات : Kulte – بيروت

الصورة 1

- تم اعتماد كريم الاساس " توش ايكلا من ايف سان لوران " Touche Eclat , YSL

- على العينين تم اعتماد الظلال " ديور شو مونو 616 من ديور" Dior Show Mono 616 , Dior

- الماسكارا سوداء " وندر بيرفكت ماسكارا من كلارنس " Wonder Perfect Mascara , Clarins

- البلاش " بلاش راديانس 2 من ايف سان لوران " Blush Radiance 2 , YSL

- تم اعتماد أحمر الشفاه " روج بيور كوتور 52 من ايف سان لوران " Rouge Pur Couture 52 , YSL

الصورة 2

- تم اعتماد كريم الاساس " فوتو بيرفكشن 03 من جيفنشي " Photo Perfection 03 , Givenchy

- على العينين تم استخدام الظلال " 5 كولور تشيري بو ايديشن 854 من ديور " 5 Couleurs Cherry Bow Edition 854 , Dior

- تم رس العينين بالكحل السائل " آرت لاينر نوار من لانكوم " Art Liner Noir , Lancome

- الماسكارا " كوتور ماسكارا من جيفنشي " Couture Mascara , Givenchy

- البلاش " روز أو جو من غيرلان " Roses Aux Joues, Guerlain

- الفم جرى تلوينه بواسطة أحمر الشفاه " ديور اديكت 662 من ديور " Dior Addict 662 , Dior

الصورة 3

- تم اعتماد كريم الاساس " زا فاونديشن من دولتشيه أند غابانا " The Foundation , Dolce And Gabbana

- على العينين تم اعتماد الظلال" لي 4 أومبر 42 سيداكشن من شانيل " Les 4 Ombres 42 Seduction , Chanel

- تم رسم العينين بالكحل " أكوا لاينر من ميك أب فور ايفير " Aqua Liner , Make Up For Ever

- الماسكارا " ماكسي لاش ماسكارا من غيرلان " Maxi lash Mascara , Guerlain

- البلاش " روزي غلو بلاش 001 من ديور " Rosy Glow Blush 001 , Dior

- الفم جرى تلوينه بواسطة أحر الشفاه " روج فولبتيه شاين من ايف سان لوران " Rouge Volupte Shine , YSL

الصورة 4

- تم اعتماد كريم الاساس " ديور سكين نيود بب كريم 001 من ديور " Diorskin Nude BB Cream 001 , Dior

- على العينبن تم اعتماد الظلال " ايللوجن دومبر 817 ابارانس " Illusion D Ombres 817 , Apparance , Chanel

- تم رسم العينين بالكحل الاسود " كرايون آيلانر ان بلاش من ديور " Crayon Eyeliner In Blush ,Dior

- الماسكارا سوداء " ديور شو ايكونيك اوفر كورل ماسكارا 090 من ديور " Dior Show Iconic Over Curl mascara 090 , Dior

- تم اعتماد احمر الشفاه " روج فولوبتيه شاين 12 من اسف سان لوران " Rouge Volupte Shine 12 , YSL