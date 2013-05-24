خطوات سارة حسن لتطبيق مكياج النيون على البشرة السمراء

اعتمدي ألوان هذا الموسم الحيوية لاطلالات توحي بالفرح ، ولكن مع الحفاظ على الرقي في استخدام الالوان الصارخة بدون مبالغة ....
فكرة وتنسيق : رابعة الزيات وهبي
عدسة : شربل بو منصور
ماكياج : سارة حسن
شعر : سلام صالون من طوني صوايا
الملابس والاكسسوارات من محلات : Kulte – بيروت
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- تم اعتماد كريم الاساس " توش ايكلا من ايف سان لوران " Touche Eclat , YSL
- على العينين تم اعتماد الظلال " ديور شو مونو 616 من ديور" Dior Show Mono 616 , Dior
- الماسكارا سوداء " وندر بيرفكت ماسكارا من كلارنس " Wonder Perfect Mascara , Clarins
- البلاش " بلاش راديانس 2 من ايف سان لوران " Blush Radiance 2 , YSL
- تم اعتماد أحمر الشفاه " روج بيور كوتور 52 من ايف سان لوران " Rouge Pur Couture 52 , YSL
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- تم اعتماد كريم الاساس " فوتو بيرفكشن 03 من جيفنشي " Photo Perfection 03 , Givenchy
- على العينين تم استخدام الظلال " 5 كولور تشيري بو ايديشن 854 من ديور " 5 Couleurs Cherry Bow Edition 854 , Dior
- تم رس العينين بالكحل السائل " آرت لاينر نوار من لانكوم " Art Liner Noir , Lancome
- الماسكارا " كوتور ماسكارا من جيفنشي " Couture Mascara , Givenchy
- البلاش " روز أو جو من غيرلان " Roses Aux Joues, Guerlain
- الفم جرى تلوينه بواسطة أحمر الشفاه " ديور اديكت 662 من ديور " Dior Addict 662 , Dior
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- تم اعتماد كريم الاساس " زا فاونديشن من دولتشيه أند غابانا " The Foundation , Dolce And Gabbana
- على العينين تم اعتماد الظلال" لي 4 أومبر 42 سيداكشن من شانيل " Les 4 Ombres 42 Seduction , Chanel
- تم رسم العينين بالكحل " أكوا لاينر من ميك أب فور ايفير " Aqua Liner , Make Up For Ever
- الماسكارا " ماكسي لاش ماسكارا من غيرلان " Maxi lash Mascara , Guerlain
- البلاش " روزي غلو بلاش 001 من ديور " Rosy Glow Blush 001 , Dior
- الفم جرى تلوينه بواسطة أحر الشفاه " روج فولبتيه شاين من ايف سان لوران " Rouge Volupte Shine , YSL
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- تم اعتماد كريم الاساس " ديور سكين نيود بب كريم 001 من ديور " Diorskin Nude BB Cream 001 , Dior
- على العينبن تم اعتماد الظلال " ايللوجن دومبر 817 ابارانس " Illusion D Ombres 817 , Apparance , Chanel
- تم رسم العينين بالكحل الاسود " كرايون آيلانر ان بلاش من ديور " Crayon Eyeliner In Blush ,Dior
- الماسكارا سوداء " ديور شو ايكونيك اوفر كورل ماسكارا 090 من ديور " Dior Show Iconic Over Curl mascara 090 , Dior
- تم اعتماد احمر الشفاه " روج فولوبتيه شاين 12 من اسف سان لوران " Rouge Volupte Shine 12 , YSL